A$AP Rocky revela que Rihanna hace bromas con el enfado de sus fans por tener hijos y no lanzar nueva música

Rihanna y A$AP Rocky esperan su tercer hijo mientras que los fans de la cantante esperan con ansia la llegada de nueva música. La artista de Barbados publicó su último álbum de estudio, Anti, en 2016 y por ahora no hay perspectiva de que vaya a hacer ningún lanzamiento. De hecho, la intérprete de Diamonds bromea con su pareja sobre el enfado que acumulan sus seguidores desde hace años.

Así lo ha contado el rapero en una reciente entrevista en la edición estadounidense de ELLE. Al parecer, Rihanna tiene una broma interna recurrente cada vez que anuncia un embarazo. "Ella dice: 'Oye, no te voy a mentir. Tus fans quizá quieran darte una paliza tanto como los míos quieren dármela a mí. Lo que me salva es que la mayoría del tiempo estoy embarazada", ha contado A$AP Rocky que, al contrario que su pareja, no tiene ningún salvoconducto.

Rihanna anunció su tercer embarazo en el mes de mayo en la alfombra roja de la Gala MET y actualmente se encuentra en la recta final. "Espero que sea niña", señala A$AP Rocky reconociendo que han optado por no conocer el sexo del bebé. "En serio, estamos rezando para que sea una niña".

"La primera vez queríamos saber el sexo del bebé. La segunda no quisimos saberlo. Y la tercera, tampoco queremos saberlo hasta, ya sabes... ", apunta e insiste en la idea de que será niña. "Siento que lo será. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña. Lo necesito", confiesa.

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston Mayers, en mayo de 2022, y su segundo hijo, Riot Rose Mayers, en agosto de 2023. Su tercer bebé nacerá próximamente aunque no hay fecha pública.