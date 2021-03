"No soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado": Daniela Santiago responde al vídeo machista de los Goya

La noche de los Goya vivió uno de los momentos más desagradables que se recuerdan de unos premios en televisión. Varias actrices que asistieron a la gala recibieron comentarios machistas y ofensivos por parte de varios de los hombres que estaban retransmitiendo en directo la alfombra roja en directo.

El incidente fue compartido por una usuaria de Twitter, que lo colgó en redes modo de denuncia y que logró que rápidamente corriesen como la espuma las críticas a sus autores por la falta de respecto hacia las artistas.

El vídeo, en el que se ve de fondo a la actriz Marta Nieto, está lleno de comentarios machistas y desagradables. Uno de los más duros, criticados y comentados es el que realizan contra una mujer tatuada, que indignó por su gravedad y por su excesivo carácter misógino.

"Había una que... qué putón verbenero. Toda llena de tatuajes. ¡Digo 'esa cobra'! Pero puta, puta, puta... ¡qué pinta!", se oye decir a uno de los hombres.

La mujer a la que se refieren es, según ha contado Javier Calvo, Daniela Santiago, una de las actrices que interpretó a Veneno en la serie creada por Los Javis para Atresmedia Premium.

Calvo na salido en su defensa y en la de todo el colectivo trans, también víctima de comentarios despectivos como estos. "Se refiere a Daniela Santiago. Pero para las TERF una mujer como ella no sufre machismo, no? Venga", ha escrito cargando contra el colectivo de mujeres que no incluyen dentro de su denuncia a las mujeres transexuales.

Su comentario ha sido muy aplaudido en redes, aunque tampoco han faltado las críticas. Algunos, que apoyan la denuncian, creen que Calvo no debería haber cargado contra las mujeres, sino contra los autores de los comentarios. "¿Por qué señalar a los cerdos que hacen esos comentarios pudiendo señalar a otras mujeres, no?", escribió una usuaria abriendo el debate.

La respuesta de Daniela Santiago

La que tampoco se ha callado es la propia Daniela Santiago, que ha dirigido un comentario en Instagram a los autores del vídeo.

"Respecto al vídeo y los comentarios que dicen sobre mí, diré: que no soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mí, cada tatuaje que llevo cuenta una historia... un momento, un recuerdo!!!! Tan importantes en mí, que pesan más que todas las críticas que puedan hacer hacia mí por llevarlos... solo diré que lamentablemente es tan necesario el 8 M!!!! Para demostrar y pelear por nuestra dignidad !!!! Da igual a lo que te dediques!!! Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada soy una puta y de las que cobran caro!!! Qué vergüenza!! Que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras!!! Sé que no todos son iguales!! Y a Dios gracias !! Pero hay mucho que cambiar !!! Hay mucho por lo que seguir peleando !!! Soy una más !!! Una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande !!!!"

RTVE investiga y condena lo ocurrido

El episodio no ha pasado desapercibido en Televisión Española y desde el ente público están investigando lo ocurrido. Afirman que tomarán las medidas necesarias para que este suceso no vuelva a ocurrir.

Un episodio vergonzoso que se ha producido en la víspera del Día Internacional de la Mujer y que demuestra que todavía queda mucha lucha por delante en la que exigir y demandar los mismos derechos y tratamiento para TODAS las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR

— La lista completa de ganadores de los Goya

— El patinazo de Alejandro Sanz con Rozalén por el que le están lloviendo críticas