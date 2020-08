Amémonos como se ama Beatriz Luengo: del bullying a la autoaceptación

La semana pasada, Beatriz Luengo visitó el plató de Zapeando en laSexta para presentar el vídeo de 'Ojos de Mandela', y durante su entrevista elogió a Alejandro Sanz, con quien mantiene una gran relación, pero también recordó uno de los momentos más difíciles de su infancia, y cómo su abuela -benditas abuelas- le ayudó a hacerle frente.

"Es mi ídolo, le admiro mucho y en el trabajo es una persona muy honesta porque escucha la música desde el corazón", aseguraba Beatriz al hablar de Sanz.

Pero después, comentó cómo en el colegio sufrió acoso por su aspecto físico: "Tenía mucho pelo en la cara y empecé trabajando en un circo, entonces me llamaban 'niña mono' en el colegio", desveló la cantante.

Pero su abuela le dio un gran consejo para hacerle frente a ese acoso: "Me dijo que eso se iba a acabar. Fuimos a una feria y me compró una camiseta de Mowgli". "Vas a ir al colegio y cuando te digan 'niña mono' les vas a decir que tienes tu propia camiseta", se dijo.

Al volver al colegio, la cantante asegura que "al primer niño que me soltó 'niña mono' le dije: 'Pues tengo mi camiseta'. Me la puse y se acabó el bullying", recuerda.

.

👉 Billie Eilish reflexiona sobre el amor a sí misma en 'my future'

.

DEL BULLYING A LA AUTOACEPTACIÓN

.

La actriz, cantante, compositora y bailarina, compartió además un post de ese mismo día en el plató del programa, en el que hablaba de su físico y cómo ha cambiado su percepción de sí misma con los años, una forma de aceptación que deberíamos aplicarnos: "Usaba rellenos para mi pecho y sujetadores que me apretaban tanto que me dolía la cabeza", comenzaba diciendo.

"Un día me miré en el espejo y me di cuenta que era la parte de mi cuerpo más bonita y que como no cumplía el canon establecido en mi cabeza ni siquiera me había parado a pensarlo, desde entonces decido mostrarlo como es sin tratar de aparentar lo que no tengo.", sigue la publicación.

Beatriz Luengo reflexiona después sobre la importancia de amarnos tal y como somos: "Que importante es simplemente pararnos un momento a observarnos sin compararnos y sin tratar de pertenecer a un canon establecido."

"Es un pensamiento muy privado pero lo comparto porque quizás a alguna persona le puede servir porque seguramente hay muchas partes de ti preciosas de las que aún no te has dado cuenta 😉", termina diciendo.

Gracias por recordarnos que debemos mirar con los 'ojos de Mandela', y aprender a ver el amor donde realmente está.