Después de más de dos años sin nuevo disco, Kanye West ha sorprendido con el lanzamiento de Donda. No solo se trata de su nuevo álbum desde 2019, es especial porque es un homenaje a su madre, de cuya muerte se cumplirán 14 años en octubre.

West anunció que este último disco iba a estar dedicado a su madre Donda. Lo compartió en Twitter con una foto del cirujano plástico de su madre "Quiero olvidar y parar de odiar", escribía el rapero.

Donda falleció el día después de someterse a una liposucción, abdominoplastia y reducción de pecho. La madre del artista, que tenía 58 años, salió perfectamente de aquella intervención pero murió en su casa al día siguiente.

La autopsia determinó que Donda había fallecido debido a un fallo cardiaco como consecuencia de factores derivados del postoperatorio. Este hecho provocó que el gobernador de California impusiera la ley Donda West para exigir que todos los pacientes de cirugías estéticas reciban una autorización médica antes de después de un examen médico para su intervención.

Cómo era Donda

Donda nació en el año 1949 en Oklahoma, Estados Unidos. Se graduó en la Universidad Virginia Union y ejerció como profesora durante 31 años.

Tras divorciarse del padre de Kanye, quien era uno de los primeros fotoperiodistas negros de Atlanta Journal-Constitution, crio sola a su hijo que en aquel entonces tenía 3 años.

Fue profesora en el departamento de inglés de la Universidad de Chicago. Sin embargo, ella dejó la profesión para ser momager, manager de su hijo. Por eso era muy habitual verla en eventos junto a él y celebrar los logros juntos.

De hecho, ella escribió un libro poco antes de morir con el título: Raising Kanye: Life Lessons from the Mother of a Hip-Hop Superstar (Criar a Kanye: lecciones de vida de la madre de una superestrella del Hip-Hop).

Donda siempre apoyó a West en su intento de hacerse hueco en el mundo de la música como rapero. Ella aseguró recordar cómo Kanye compuso un tema en el asiento del coche cuando volvían de unas vacaciones con tan solo 5 años.

Donda West // Wikimedia

La admiración que sentían era mutua y Kanye aún se siente culpable por su muerte: "Ella aún estaría viva si nunca me hubiese mudado a Los Ángeles", relató en una entrevista para la revista QMagazine.

En su segundo trabajo, Late Registration, el rapero incluyó una canción dedicada a su madre con el nombre Hey mama, donde habla del orgullo que siente hacia ella. En los Grammy posteriores a la muerte de Donda, Kanye interpretó la canción pero incluyó dos versos nuevos: "Anoche te vi en sueños, ahora estoy impaciente por volver a dormir".