Bad Bunny en el Saturday Night Live: la bofetada de Mick Jagger, escena con Pedro Pascal y sus actuaciones

Bad Bunny se ha dado un auténtico baño de masas como presentador del Saturday Night Live.

El artista de Puerto Rico ha sido el encargado de conducir el segundo programa de la edición número 49 y para ello ha contado con la participación de multitud de estrellas.

El primero de todos fue Pedro Pascal, que apareció durante su monólogo para echarle un cable con el idioma y hacer de traductor. El actor de Last of us le aconsejó que se riese de sí mismo para ganarse a la audiencia, pero lo cierto es que no le hizo falta.

Antes, el conejo malo ya había despertado las risas del público con su sugerente declaración con sus preferencias en el sexo. "Puedo tener sexo en inglés, pero prefiero tenerlo en el español", dijo, haciendo una alusión a la pregunta sobre su relación con Kendall Jenner que todos se hacían.

Bad Bunny y Pedro Pascal, dos señoras latinas

Una vez metidos en faena, Pascal y Bad Bunny se transformaron en dos señoras latinas -madre y tía- en un sketch que grabaron tanto en inglés como en castellano, haciendo partícipe al público latino de la comedia del SNL.

La bofetada de Mick Jagger

La de las señoras latinas no fue la única escena que protagonizó el conejo malo.

Mick Jagger, legendario de los Rolling Stones, tuvo la oportunidad de darle una bofetada a Bad Bunny como parte del guion de una especie de telenovela latina en la que interpretaba a su "malvado padre".

Jagger hizo otro cameo durante el sketch Convent Meeting(Reunión de Convento), una hilarante parodia de Sister Act 3.

El puertorriqueño cantó, como parte de la promoción de su último álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, las canciones Un Preview y Monaco.

Lady Gaga fue la encargada de presentar las dos actuaciones