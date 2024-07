Billy Ray Cyrus insulta a su exmujer Firerose y a su hija Miley Cyrus en un audio filtrado

El pasado mes de mayo, Billy Ray Cyrus pidió el divorcio a su mujer Firerose solo siete meses después de casarse, alegando "conducta matrimonial inapropiada". Por su parte, ella presentó una contrademanda donde decía que sufrió "abuso verbal, emocional y psicológico extremo" por parte de su entonces marido. Además, aseguraba que el motivo de ese comportamiento "impredecible y volátil" era su "consumo persistente de drogas acompañado de marihuana".

A finales de junio, la cantante hizo públicas las "estrictas reglas" que Billy Ray le obligaba seguir durante su matrimonio. "Yo no tenía auto. Solo se me permitía ir al quiropráctico local y una vez al mes a hacerme la manicura... Era un aislamiento sistemático y no tenía valor para marcharme. Si tenía que enviar un mensaje de texto, tenía que leérselo en voz alta para que me diera permiso. Lo mismo pasaba con el correo electrónico", confesó.

"Él se enfadaba conmigo, me gritaba a todo pulmón. [...] Me aterrorizaba, gritando: 'Eres una estúpida y tonta puta, una loca de remate'", añadió. Ahora, el portal DailyMail.com ha publicado un audio de Billy Ray donde aparece gritando e insultando a su exmujer por, aparentemente, haberse retrasado para acudir a un concierto.

En el audio, el cantante y actor llama a su exmujer 25 años menor "idiota" o "imbécil", y le reitera en varias ocasiones que se calle. "No sé quién te crees que eres, pero no vas a escuchar... Esto no se trata de nada, se trata de que eres una maldita egoísta", se le escucha decir, entre otras muchas frases del estilo llenas de insultos.

También insulta a Miley Cyrus

Según DailyMail.com, Billy Ray también habría insultado a Miley Cyrus, cuya relación está rota. En otro audio, el estadounidense habla de sí mismo en tercera persona antes de referirse a su hija, Miley Cyrus, sobre la que dice que "todo el mundo sabe que esa diabla es una zorra".