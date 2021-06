Desde que conocimos a Chenoa en 2001, las idas y venidas de su corazón han sido siempre noticia. Su relación con David Bisbal y su posterior ruptura fue tema de conversación en toda España. Después llegaron otros amores también fallidos hasta que llegó el que parece definitivo, Miguel Sánchez Encinas, al que conoció en una cena de amigos.

Fue en 2019 y desde entonces, ambos viven una historia de amor llena de felicidad. Según contó Chenoa a Bertín Osborne, la cantante parece estar muy enamorada.¡

"Qué guapo es, la primera vez que le vi entrar, lo conocí en una cena de amigos, lo primero que escuché fue la voz y ya buf... Llegué la primera a la cena y cuando lo oí hablar dije ¿perdona? y luego, cuando lo vi pensé ¡qué guapo!, fue bastante natural, desde ahí".

Quién es Miguel Sánchez Encinas

Miguel Sánchez Encinas es un médico reconocido internacionalmente. Es Jefe del Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos y Jefe del Equipo del Servicio de Urología del Hospital Ruber Internacional. El especialista y sus compañeros fueron nombrados como el mejor equipo del país por el galardón que premia la excelencia en el Sistema Nacional de salud (Best In Class 2018).

A todo esto, se suma que Miguel fue incluido en el ranking de los 100 mejores médicos de España de la revista Forbes. Además, Miguel, al igual que muchos otros médicos, ha estado haciendo frente al coronavirus este último año.

La boda frustrada de Chenoa

Su relación empezó a principios de 2019 y, desde entonces, hemos visto a la cantante acompañada de Miguel y de su hija en numerosas ocasiones. Chenoa compartió la primera foto de él en Instagram en la nochevieja de 2019, en el post añadía: "Tú eres para mí, me lo ha dicho el viento".

Meses antes de esta instantánea supimos de su próxima boda. En junio de 2019, la cantante apareció en el programa de Zapeando, del que entonces era colaboradora, con una sortija que desvelaba que estaba prometida con su pareja. Miguel le pidió matrimonio en una escapada a Roma.>

La fecha prevista para celebrar la boda era el 14 de junio de 2020, pero sus planes se truncaron al estallar la crisis del coronavirus.

Esta es la foto del anillo.

La boda de Chenoa: quién es el novio, por qué se canceló y qué va a hacer la pareja // Gtres

¿Qué pasa con la boda de Chenoa?

La situación sanitaria ha mejorado en España y muchos celebraciones ya pueden llevarse a cabo, pero no la de Chenoa.

La pareja ha decidido no casarse este año debido a las duras restricciones que aún se mantienen por la pandemia. Chenoa ha asegurado que quiere celebrar su boda con total seguridad y prefiere disfrutar del evento más adelante, cuando ambos estén vacunados. También se sabe que no invitará a ninguno de sus ex. Aún no se conoce la fecha del gran día, por lo que Chenoa y Miguel tardarán un poco más en darse el "sí quiero".