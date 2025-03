Las bonitas palabras de Amaia a Aitana tras cantar juntas en el Movistar Arena y ver 'Metamorfosis'

Aunque de Operación Triunfo 2017 salieron un buen puñado de artistas que sin lugar a dudas han consolidado una carrera que empezó gracias al talent show musical, como Lola Índigo, Ana Guerra o Miriam Rodríguez, no cabe duda de que Amaia y Aitana fueron las que más cariño despertaron en un público que las hizo finalistas por su grandísimo talento pero también por su gran carisma.

Entre las paredes de la Academia nació una amistad que a día de hoy se mantiene a pesar de que su relación no sea diaria. Y no pasa nada, porque ellas simbolizan esa fuerte conexión que se mantiene a pesar del tiempo y la distancia.

Así se sintió Amaia cuando Aitana se subió al escenario de su show en el Movistar Arena para cantar juntas La Canción que No Quiero Cantarte. Una sorpresa para el público que hizo que el estadio se viniese abajo y se desatase la locura. Nunca la habían cantado juntas. Ni siquiera Aitana pudo aparecer en el videoclip oficial por incompatibilidades el día del rodaje.

"Fue precioso, sentí que no había pasado el tiempo, como si todo siguiera igual", cuenta ahora Amaia en una entrevista con el programa de Catalunya Radio Que no surti d’aquí, donde también le preguntaron si había visto Metamorfosis, el documental en el que la artista de Barcelona desnuda su vulnerabilidad y muestra la presión que la industria ejerce sobre ella. "He visto como los dos primeros capítulos. Ella cae tan bien, es tan graciosa y tan maja", decía antes de entrar a valorar lo complicado que es sortear estas dificultades. "No es nada fácil, la industria y dedicarte a esto... Hay momentos que es duro. Yo, por ejemplo, no sabría manejarlo muy bien, este nivel de exposición. Yo como estoy ahora firmo para quedarme así", cuenta.