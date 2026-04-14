Jorginho aclara el conflicto entre Chappel Roan y su hija: "Fue un malentendido"

Durante el último mes, Chappell Roan parece haber estado rodeada por la polémica, primero por su enfrentamiento con unos fotógrafos y después por su supuesta mala reacción ante la petición de una fan.

Este último conflicto surgió a raíz de las declaraciones en redes sociales del futbolista Jorginho, quien confesó que su familia había vivido "una situación muy desagradable" por culpa de Chappel Roan.

Al parecer, la hija del futbolista, muy fan de la cantante, se acercó a la mesa de Chappell Roan en el hotel en el que se hospedaba para asegurarse de que era ella, e, inmediatamente, un seguridad se acercó a la familia del futbolista para reprenderles.

A raíz de ello, la cantante comenzó a recibir odio en internet, pero, para sorpresa de muchos, la cantante no había sido consciente de nada e incluso desconocía que algún seguridad hubiera actuado de esa forma.

Ahora, después de las declaraciones del guardia de seguridad, Jorginho ha salido a aclarar la situación.

La intención de proteger a su familia

Según ha declarado Jorginho en sus redes,, por lo que no pensó demasiado en lo que hacía: "Reaccioné como lo haría cualquier padre., y eso es exactamente lo que hice".

"También quiero dejar claro que la situación ocurrió tal como se describió originalmente. En ese momento, actuamos con la información que teníamos disponible", explicó el jugador.

Chappell Roan los contactó

Ahora, después de la nueva información aportada por el guardia, Jorginho ha visto adecuado aclarar las cosas: "Aunque todavía no sabemos qué le llevó a acercarse a ellas, y no creemos que un niño de 11 años desayunando pueda considerarse razonablemente una amenaza de seguridad, ahora está claro que no actuaba en nombre de Chappell".

Además, ha comunicado la preocupación de Chappell Roan en todo momento en cuanto se enteró de lo ocurrido."Se puso en contacto en privado con Catherine, y nuestros equipos también hablaron directamente. Quedó claro que ella no tenía conocimiento de lo que ocurrió en el desayuno y que no había pedido a nadie que se acercara a ellas. Fue comprensiva y empática con lo que le ocurrió a nuestra hija", explicó sobre su interacción.

Muy tajantecon el hate

"Fue, en última instancia, un malentendido en ese sentido, y me alegra poder aclararlo. Para mí es importante que esto se explique de forma justa y precisa", aclaró el futbolista, quien se siente apenado por lo ocurrido.

Y es que también ha querido dejar claro algo muy importante en relación con la reacción de los usuarios en redes: "No apoyo ni fomento el discurso de odio ni los ataques en línea por parte de nadie. El respeto, la empatía y la humildad son valores que practico y enseño a mi familia todos los días".