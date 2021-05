Courteney Cox y Ed Sheeran recrean el baile de Mónica y Ross en 'Friends'

Hubo varias ausencias destacables en Friends: The Reunion, el especial de HBO Max que reunía en un programa especial al elenco principal de sitcom Friends, y no nos referimos solo a algunos actores que participaron en la comedia y que no fueron invitados —como Cole Sprouse, que dio a vida a al hijo de Ross, Ben—.

A lo largo del especial hubo algunas escenas o historias emblemáticas de la serie que no tuvieron su espacio. Muchos echaron en falta más tiempo para Chandler y Mónica, una de las historias de amor más especiales de Friends, pero también se echó en falta "el numerito".

El baile que los hermanos Geller hacen en uno de los especiales de Navidad de la serie es una de las escenas más recordadas de las 10 temporadas, por ello sorprendió que Courteney Cox y David Schwimmer no recrearan su mítico baile.

Ed Sheeran, nuevo compañero de baile

Días después del estreno del especial, Courteney Cox ha sorprendido a sus seguidores publicando un vídeo en su Instagram en el que vuelve a bailar el 'numerito' de Ross y Mónica, pero con otro compañero de baile.

Su amigo, el cantante Ed Sheeran, es quien acompaña a la actriz en esta ocasión. "Just some routine dancing with a friend" (Una rutina de baile con un amigo), dice Courteney Cox en el texto que acompaña al vídeo.

Los motivos de la ausencia del baile en 'The Reunion'

Courteney Cox ha demostrado que si el baile no formó parte del especial Friends: The Reunion, no fue porque ella no se acordara de cada uno de los pasos que forman parte de "el numerito". Ben Winston, director del especial de HBO MAX, ha confirmado en una entrevista que en su mente estaba la idea de recrear el mítico baile, pero que no era lo mismo hacer esos pasos en un plató como Ross y Mónica —como cuando se grabó originalmente— que hacerlo para este homenaje delante de un grupo de personas.

Cuando se planteó la posibilidad, Winston explica que David y Courteney se miraron pensando: "por favor, no nos hagas hacer eso". Finalmente, se descartó también por falta de tiempo ya que no podía incluirse todo lo que abarcó la serie en 10 temporadas en poco más de una hora y media de metraje.