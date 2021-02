¿Cuánto dinero gana de TheGrefg en Twitch y Youtube?

En 2018 cuando David Broncano entrevistó a TheGrefg —que este lunes visita El Hormiguero— confesó tener dos millones de euros en el banco, pero desde entonces su popularidad ha ido en aumento e incluso ha batido un récord en Twitch donde la presentación de su skin para Fortnite fue seguida en directo por 2,4 millones de espectadores.

Al margen de los ingresos publicitarios que el murciano pueda embolsarse, los ingresos de TheGrefg en Twitch dependen de sus suscriptores, que no seguidores —que aunque parezca lo mismo no lo es—. El suscriptor paga a la plataforma una cuantía que puede ser de 4,99, 9,99 ó 24,99 euros al mes. La más barata es la más sencilla, mientras que la más cara permite el acceso a ciertos contenidos privados del canal del streamer al que te estás suscribiendo.

De todas las suscripciones, Twitch entrega el 50% de la cuota al propietario del canal. Esto supondría que una persona con 1.000 suscriptores con la tarifa básica obtendría 2.500 euros mensuales. La cifra podría aumentar hasta los 3.500 euros si se trata de suscriptores de la tarifa más elevada.

Sin embargo, si eres uno de los streamers más populares de la plataforma puedes conseguir que tu porcentaje sea mayor, obteniendo un 70% de cada cuota que paguen tus suscriptores.

Además, hay una segunda opción de obtener ingresos con Twitch: los anunciantes. Esta vía ofrece una cantidad variable al propietario del canal en función de las reproducciones que obtenga el canal. Se limita a mostrar el anuncio a todos los que no están suscritos al canal. Cuantas más reproducciones, más ingresos.

BITS Y CHEERS, OTRA FORMA DE GANAR DINERO EN TWITCH

Twitch también emplea la divisa virtual para recompensar el contenido más visto en su plataforma, siempre que la cuenta haya sido aceptada en el sistema de afiliados de Twitch. Los espectadores compran monedas virtuales y lo envían en forma de Cheers al chat del directo. Los Bits pueden ser emoticonos de piedras preciosas animadas o Cheermotes, que son versiones animadas de los emoticonos normales. Por cada 100 bits, el streamer recibe 1 euro. Si un usuario recibe en un directo una media de 5.000 bits, percebiría 50 euros.

Para formar parte de los afiliados de Twitch, solo hay que contar con 50 seguidores, haber realizado 500 minutos de emisión durante 30 días y obtener una media como mínimo de 3 espectadores simultáneos. ¡Muy sencillo para un streamer como TheGrefg!Una vez que formas parte del programa de afiliados, se abren nuevas vías para obtener ingresos como la posibilidad de vender juegos dentro del canal por el que el propietario obtendría un 5% de cada venta.

TheGrefg en su directo en Twitch / Twitch | TheGrefg

Para hacernos una idea, solo con unos 10.000 suscriptores de pago (de los que 9.000 sean de la tarifa más barata y 1.000 entre 10 y 25 euros), más una media de 30.000 bits en Cheers y 150 ventas de juegos de 30 euros, un streamer podría embolsarse casi 32.000 euros todos los meses. A la cifra, habría que sumar los ingresos por publicidad. En un año, sumarían 384.000 euros.

No es difícil imaginar que streamers como TheGrefg, que cuenta con 6,7 millones de seguidores en Twitch, tenga más de 10.000 suscripciones de pago o que pueda recibir más de 30.0000 bits en sus chats, por lo que la cifra mensual podría ser más elevada que los cálculos que hemos elaborado.

A todo ello, habría que sumar los ingresos que siga generando en otras plataformas como Youtube, donde sigue activo con más de 16,6 millones de suscriptores.

ASÍ SON LOS IMPUESTOS EN ANDORRA

Las cifras millonarias que mueven los youtubers ha llevado a muchos de ellos a buscar nuevas vías para pagar menos impuestos y que sus cuentas no se vean tan mermadas por las arcas del Estado. El Rubius encendió la polémica hace solo unas semanas al asegurar que quería instalarse en Andorra para tributar menos. Muchos se sumaron al debate, incluido Ibai Llanos que contestó contundente: "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre".

Lo cierto es que El Rubius no es el único que ha visto una salida en Andorra. TheGrefg lleva instalado allí desde que tenía 18 años. El IRPF de Andorra se sitúa en un 5% en rentas comprendidas entre los 24.000 y los 40.000 euros, y en un 10% a partir de los 40.000 euros. Esto supone una carga impositiva inferior a la que se establece en España donde las rentas comprendidas entre los 60.000 y los 300.000 euros tendrían un 45% de IRPF y las superiores a 300.000 un 47%. Las cifras de los diferentes tramos del IRPF —y la confesión de El Rubius que asegura que Hacienda recibe la mitad de sus ingresos por lo que su renta anual estaría por encima de los 300.000 euros anuales— revelan la cantidad mínima de dinero que pueden llegar a obtener los youtubers y streamers en nuestro país.

