¿Quién es TheGrefg? El youtuber afincado en Andorra que ha conquistado Twitch

No suelen ocupar mucho espacio en las televisiones generalistas. Quizá el único que se ha lanzado a darles voz ha sido David Broncano. Pero los youtubers, como The Gerfg o Ibai Llanos, están de actualidad, sobre todo después de la polémica suscitada por El Rubius tras confesar su decisión de instalarse en Andorra para pagar menos impuestos.

Ahora, Pablo Motos ha decidido abrir la semana en El Hormiguero entrevistando a TheGrefg, unos de los streamers que triunfa desde la pubertad en Youtube, que se ha convertido en unos de los gamers con más suscriptores en Twitch y que tiene su residencia fijada en Andorra desde que tiene 18 años.

Las cifras de TheGrefg hablan por sí solas. Con solo 23 años, este joven murciano ha conquistado Internet con 10 millones de suscriptores en Youtube y casi 7 millones en Twitch y ha marcado un récord mundial a principios de año al congregar a más de 2,4 millones de espectadores simultáneos en Twitch durante la presentación de su skin personalizada para Fornite. Muchos programas de televisión no son capaces de alcanzar semejante cifra de visualizaciones en directo, pero para TheGrefg nada es imposible.

.

TODO EMPEZÓ CON UNA GAMEBOY

.

Pero, ¿quién es realmente TheGrefg? David Cánovas se enganchó a los videojuegos cuando sus padres le pusieron en las manos una GameBoy Advance con un Super Mario Bros. Quizá pueda parecer un inicio típico entre todos los niños de su edad, pero se convirtió en el primer paso para convertirse en todo un experto de los videojuegos. Más tarde, con la PlayStation 2, comenzó a tomarse en serio sus partidas, lo que nunca pudo imaginar es que gracias a ello se convertiría en millonario.

"Soy muy picao", reconoce en uno de sus vídeo en el que resume 50 cosas sobre mí y esa es una cualidad común entre todos los youtubers que se dedican a los streamers de los videojuegos. Se inició con Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, God of War, Jak o Ratchet & Clank, juegos que le servirían para coger experiencia y competir posteriormente online con Call of Duty, League of Legends o Fortnite.

Fue precisamente Call of Duty el que despertó su pasión por los streamers, según él mismo confiesa. Empezó a obsesionarse por el contenido de youtubers como Willyrex o sTaXx —que fueron toda una inspiración— y "volvía del instituto y solo quería ver los vídeos de mis youtubers favoritos. Ese fue el inicio".

.

SU CANAL EN YOUTUBE

.

Animado por su primo, en enero de 2012 abre su propio canal y el 2 de febrero publica su primer vídeo, un archivo en el que se puede apreciar su inexperiencia y que poco o más bien nada tiene que ver con el carisma de los vídeos que cautivaron a sus seguidores años después.

En noviembre de 2012, empieza a despuntar con Call of Duty: Black Ops 2 gracias a su rapidez en subir sus vídeos con este juego consiguió pasar de 10.000-20.000 visualizaciones a 40.000-70.000 e incluso 200.000 o 600.000. ¡Increíble!

Actualmente, TheGrefg ya suma más de 16,6 millones de suscriptores en su canal de Youtube, lo que le sitúa como el séptimo creador de contenido con más seguidores de España. Por delante se encuentran El Rubius, Vegeta777 o AuronPlay.

.

UN MILLÓN DE VISUALIZACIONES EN YOUTUBE

.

En febrero de 2013, solo un año después de abrir su canal, consigue un millón de visualizaciones con un vídeo en defensa de los youtubers. Un año y medio después, en agosto de 2014, alcanza los 100.000 suscriptores en su canal y es que TheGrefg ya había dado forma a su marca personal.

"Hay que ser original, pero con matices. Tienes que hacer contenido a tu manera. Empecé con Call of Duty, hay muchos youtubers con ese contenidos, pero lo llevé a mi terreno", confiesa en un vídeo en el que da consejos sobre cómo triunfar en Youtube. Y aquí encuentra un filón para ofrecer otro tipo de contenidos en su canal.

Al margen de sus vídeos jugando —donde no abandona su pasión por Call of Duty, que le lleva a viajar a ferias de videojuegos como Gamescom en Colonia, y se abre camino con otros como Pokémon Go o Clash Royale— genera contenido sobre sus pensamientos, ocurrencias o desafíos personales. Es mediados de 2016 y la mayoría de sus vídeos ya cuentan con más de un millón de visualizaciones.

.

DE MURCIA A ANDORRA

.

Las impresionantes cifras y los ingresos que genera, llevan a David se mudarse a Andorra. No lo hace público, sino que se empieza a desprender en sus vídeos. Con solo 18 años y y cuatro años de experiencia en YouTube, TheGrefg se refugia en Andorra, donde los impuestos son inferiores que en España, lo que evidencia la gran cantidad de dinero que podría estar ganando en ese momento gracias a su contenido en Internet.

En ese momento, llega el boom de los libros de youtubers y TheGrefg se suma a la moda publicando su primer libro: Rescate en White Angel. Ambientado en Call of Duty, el videojuego que le catapultó a la fama, David se enfrenta junto a un grupo de amigos a la amenaza terrorista.

.

THEGREFG EN TWITCH

.

Los cambios de Youtube, donde el murciano ya sumaba 10 millones de suscriptores, provocaron una fuga de streamers a Twitch, la plataforma de vídeo para directos que pertenece a Amazon, y TheGrefg fue uno de los que dieron el salto a la nueva plataforma. Al principio, la mayoría del contenido se centraba solo en los videojuegos, pero poco a poco Twitch ha ido cambiando albergando otro tipo directos, como las populares entrevistas de Ibai Llanos que acumulan millones de visualizaciones.

Es en Twitch donde TheGrefg ha conseguido un récord mundial sumando 2,4 millones de espectadores a su retransmisión en directo durante la presentación de su skin para Fortnite. ¡Un dato para la historia!

.

¿Y QUIÉN ES LA NOVIA DE THEGREFG?

.

Que el éxito de TheGregf sean los videojuegos no significa que no tenga tiempo para hacer otras cosas. Cuando el streamer desconecta la cámara tiene una vida que intenta mantener discretamente en un segundo plano.

Tras poner fin a su relación con la influencer Marta Díaz, la mujer que ocupa su corazón es Gemma Gallardo, una valenciana de 25 años con quien comparte hobbies. La confirmación del romance llegó cuando The Grefg le dio un apasionado beso en directo durante uno de sus streams. ¡Qué momentazo!

La pareja ya suma más de dos años de amor y, de vez en cuando, presumen de relación en sus redes sociales donde comparten fotos con sus seguidores. En Instagram podemos ser testigos de algunos de sus encuentros.

Esta física que da clases particulares aglutina más de 800.000 seguidores en su cuenta de Instagram y aprovecha su apoyo en las redes para sumarse a iniciativas benéficas. ¡Bravo!