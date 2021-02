TheGrefg justifica así el pago de impuestos en Andorra y arremete contra los medios: "Han ido a saco"

Por primera vez, el programa de entretenimiento por excelencia de Antena 3, El Hormiguero, ha tenido como invitado de la noche a un youtuber. Exactamente a uno de los más influyentes y famosos de habla hispana, David Cánovas, también conocido por su comunidad como TheGrefg.

Con más de 30 millones de seguidores entre plataformas y redes sociales, es uno de los principales creadores de contenido en español a nivel internacional solo superado por streamers como El Rubius, Vegetta777 o AuronPlay. Su contenido está enfocado al mundo de los videojuegos, en donde destaca por retransmitir partidas de Fornite o Call Of Duty.

Su visita a El Hormiguero ha sido un hito en la televisión española. Pocas veces hemos podido contar con la presencia de creadores de contenido online en los programas más destacados de las cadenas, exceptuando alguna entrevista personal realizada por periodistas como David Broncano o Risto Mejide.

Por ello, que TheGrefg haya accedido a hacer una visita a El Hormiguero - más después de la polémica que ha surgido en torno a su profesión, y la fuga de talentos a Andorra por sus bajos impuestos- ha convertido la noche del lunes en todo un acontecimiento televisivo. Más de tres millones de personas conectaron para ver la entrevista y al parecer no defraudó.

"La intención de esta entrevista es que la gente conozca lo que hacemos", decía The Grefg nada más sentarse en la silla al ser preguntado por Pablo Motos sobre los motivos por los que se había animado a asistir al programa.

Sin embargo, el presentador se sentía un poco escéptico con la clase de contenidos que ofrecía el joven de tan solo 23 años en Internet. "Me resulta difícil pensar que hay alguien a quien le guste ver a otra persona jugar", le confesaba a lo que el youtuber no podía evitar reír. "Nosotros lo que hacemos es entretener, es como al que le gusta ver un partido de fútbol en la tele, solo que a otros le gusta ver videojuegos", explicaba.

CÓMO CONSIGUIÓ SU FAMA

Preguntado respecto a cómo ha llegado a conseguir su fama, el youtuber no tenía dudas: "Hay un esfuerzo detrás, llevo 9 años trabajando en esto. Yo cuando empecé no era el mejor ni seré el mejor nunca, pero mi capacidad por aprender y por mejorar es lo que me ha llevado hasta aquí, lo que me ha ayudado", decía.

Además, no dudaba en dar un consejo a todas las personas – en especial a todos los niños y niñas más pequeños que sueñan con ser youtubers como él – respecto a su profesión: "Siempre doy el consejo a la gente de que se forme y que estudie, y si puede, en un futuro, apueste por ser youtuber. Pero lo primero es cumplir con tus obligaciones", afirmaba. Algo que era aplaudido tanto por el presentador como por el público.

THE GREFG Y SU OPINIÓN SOBRE ANDORRA

Sin embargo, poco después comenzó a tensarse la situación. Especialmente cuando Pablo Motos preguntó directamente al youtuber sobre su opinión respecto a la polémica surgida por el traslado de creadores de contenido a Andorra por su baja tributación de impuestos. "Pablo este tema dijimos que no lo íbamos a tocar", bromeaba el streamer para quitar tensión a la situación. Pero no dudaba en dar su opinión.

"Creo que el tema de Andorra hay que abordarlo como que cada uno tiene el derecho de vivir y tributar donde quiera", comenzaba diciendo. "Lo que se ha hecho estos días es abrir un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión ya que tanto el a favor o en contra tienen sus razones. Los medios tradicionales han entrado a saco, han ido a meter mierda contra nosotros, nos han criminalizado. No sé si nos ven como una competencia", decía.

"Hoy en día, el trabajo está más descentralizado y cada uno puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. Un sitio donde pueda tener mejoras fiscales, o simplemente, que le gusta […] Además, se ha focalizado en los youtubers y creo que ese punto de vista es erróneo, creo que el debate es: ¿Cómo podemos hacer para que este tipo de riqueza vuelva al país? Ese sería el tema", finalizaba no sin antes añadir que él utilizaba los servicios de atención médica públicos de Andorra en vez de los españoles.

The Gregf lleva desde su mayoría de edad viviendo en el país montañoso. En apenas unos pocos años la mayoría de youtubers nacionales - exceptuando personajes influyentes como Ibai Llanos – ha trasladado su residencia al país.

LOS INICIOS DE THE GREFG

Comenzó en el 2012 abriendo su canal de YouTube animado por su primo y, en unos pocos años, ha conseguido sumar más de 16,6 millones de suscriptores a su perfil gracias a su carisma y a su evolución tanto a nivel comunicativo como en experiencia.

Sin embargo, su salto a la fama a nivel internacional ha llegado gracias a la plataforma de emisión en streaming de Amazon conocida como Twitch. Fue de los primeros que se animó a conectar con la nueva plataforma y actualmente es una de las personas con mayores visualizaciones en directo del mundo.

De hecho, hace tan solo unos meses conseguía un récord mundial al lograr acumular un total de 2,4 millones de personas conectadas simultáneamente en su canal en la plataforma cuando presentó oficialmente su skin personalizada para el videojuego de Fornite.

Su saltó a un programa de máxima audiencia como El Hormiguero demuestra que David Cánovas está consolidándose ya no solo como youtuber sino como personalidad dentro de España y a nivel internacional. Como él, muchos son los que lo están consiguiendo trayendo una nueva forma de comunicación y de entretenimiento online que cada vez está teniendo más éxito y que pronto acabará por competir al mismo nivel con medios tradicionales como la propia televisión.