Demi Lovato se sincera tras grabar su primera escena de sexo

Después de casi 20 años como actriz, Demi Lovato sigue enfrentándose a retos y a situaciones novedosas. Este martes 20 de julio le tocó rodar su primera escena de sexo. Fue toda una experiencia que ha querido relatar en Instagram.

La actriz, muy dada a hacer confesiones en estas red social, ha reconocido que se enfrentó a la grabación con ansiedad, pero salió orgullosa de haberse sentido lo suficientemente cómoda con su cuerpo.

"No siempre me siento bien en mi cuerpo, así que cuando lo hago y me siento lo suficientemente sexy para publicar ¡hago esto!", dice el comentario que acompaña la foto de la actriz que, tras ganar esta batalla, también ha compartido en Stories otra foto igual de sexy hecha en el camerino.

El post de Lovato dice así:

"Tuve que grabar una escena de sexo hoy. ¡Mi primera vez! Tenía un poco de ansiedad al hacerlo, pero el elenco y el equipo fueron muy profesionales con los que resulta fácil trabajar y eso me calmó de inmediato. Pensé en lo orgullosa que estoy de poder sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel para hacer eso. Rara vez había mostrado mis brazos antes... ¡¡ahora estoy en ello!! (Por supuesto, apenas muestro nada, PERO, AUN ASÍ). No siempre me siento bien en mi piel, así que cuando lo hago, y me siento lo suficientemente sexy como para publicarlo, ¡lo hago! Es importante celebrar las pequeñas victorias. ¡Hurra por este estallido aleatorio de confianza en el cuerpo y hurra por el sexo hilarante e incómodo!”.

Demi Lovato, en el camerino. // Instagram Stories

Demi Lovato y la serie 'Hungry'

Atendiendo a esta foto y a las anteriores que Demi Lovato publicó en Instagram Stories, todo apunta a que esta escena pertenece a la serie Hungry, que graba actualmente y en la que interpreta a Teddy.

Lo decimos porque las publicaciones de Stories en los que Lovato revela el nombre de su personaje están hechas en el mismo camerino. Aún así aún no está confirmado y no se sabe mucho más sobre la producción que narra la vida de un grupo de amigos y en la que trabajan también Anna Akana, Valerie Bertinelli y Alex Brightman.