Demi Lovato advierte del enorme error que comete al felicitar a alguien por su cambio de peso

"Si no conoces la historia de alguien con la comida, no hagas comentarios sobre su cuerpo. Incluso si tu intención es buena". La actriz y cantante Demi Lovato , que empezó a padecer anorexia y bulimia con 12 años, ha compartido una importante reflexión en Instagram sobre el daño que se puede hacer a una persona al hablar de su peso.

Te interesa Demi Lovato se declara género no binario y pansexual: te explicamos qué son estos conceptos

Demi Lovato ha vuelto a utilizar su cuenta de Instagram como altavoz. Esta vez no ha sido para hablar de sí misma, sino para enviar un mensaje a sus seguidores. La cantante, que hace solo unos días se declaró de género no binario, quiere que la gente tome conciencia del daño que se puede hacer a otra persona valorando su peso, incluso aunque sea para halagarlo.

A través de Instagram Stories, Lovato ha compartido esta reflexión:

"No sé quién necesita escuchar esto, pero felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento de peso tras recuperarse de un trastorno alimentario", escribe la cantante y actriz, que sabe bien qué es vivir con un desorden alimentario. Empezó a luchar contra la bulimia y la anorexia con sólo12 años (ahora tiene 28 y dice que está recuperada y feliz).

"Si no conoces la historia de alguien con la comida, no hagas comentarios sobre su cuerpo. Porque incluso si tu intención es buena, esa persona podría quedarse despierta hasta las 2 a.m. pensando en tu frase", continúa. "¿Sienta bien? Sí, a veces".

"Felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento de peso"

Según Lovato, la voz del trastorno alimentario diría: 'Mira, a la gente le gusta una más delgada o 'Si comes menos perderás aún más peso'. "Pero a veces también puede ser malo porque entonces empiezas a pensar ‘Bueno, maldita sea. ¿Qué pensaban de mi cuerpo antes?", añade.

Las estrías de Lovato

El pasado diciembre Demi Lovato se mostró sin filtros en Instagram donde compartió una serie de fotos presumiendo de estrías.

"Solía pensar que recuperarte de un trastorno alimenticio no era real. De que todo el mundo fingía o que recaía de puertas para dentro", empieza la publicación, en la que revela que estaba equivocada. Lo sabe por propia experiencia: "Me encuentro muy agradecida de decir con honestidad que por primera vez en mi vida mi dietista me ha mirado y me ha dicho que 'así es como luce un trastorno de la alimentación recuperado'".