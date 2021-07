El desconocido Unai Simón: su novia, sus estudios universitarios y el porqué de su ausencia en redes sociales

Unai Simón es probablemente uno de los nombres más repetidos cada vez que juega España en la Eurocopa y lo fue especialmente durante el partido de cuartos del viernes por sus paradas en la tanda de penaltis.

Es una de las estrellas nacionales del campeonato, pero también es un desconocido para el gran público. Unai Simón es todo un misterio, entre otras cosas porque no tiene redes sociales. Pasa de ellas.

"Estoy al margen, no les encuentro ningún beneficio. No es de mi agrado exponerme ante los medios. No soy una persona muy extrovertida. Prefiero exponerme a 60.000 personas en un campo que a 10 periodistas", contó en una entrevista con Mundo Deportivo.

Sin tatuajes ni redes sociales

Así es Unai Simón, un joven introvertido de 24 años al que no encontrarás en Facebook, en Twitter ni en Instagram y en cuya piel no encontrarás tatuajes. Según reveló en esa misma entrevista, no tiene ningún tatuaje ni le gusta el oro como a algunos de sus compañeros.

El portero se define como una persona muy sencilla, con mucha templanza y serio en su trabajo, que se centra en lo que le apasiona. "El trabajo mío es el que tengo que hacer, en el campo no me río pero lo disfruto en casa o en el vestuario, tampoco lloro al cometer un error ni me alegro demasiado al hacer un buen partido, tan solo me lo tomo en serio", dice el jugador del Athletic Club, quien asegura que mantiene las amistades de toda la vida a pesar del éxito que está teniendo en su carrera profesional.

La novia de Unai Simón y sus estudios universitarios

Unai Simón nació en Murguía, en Álava, aunque su familia paterna tiene raíces zamoranas. Son de un pequeño pueblo llamado San Marcial, donde pasaba los veranos cuando era pequeño.

También ha afirmado que tiene novia, aunque se desconoce su identidad. "Tengo un grupo de amigos muy sano, al que le puedo contar cualquier problema, una novia, tengo mucha gente que me apoya", dijo en Mundo Deportivo.

El confinamiento por la crisis del coronavirus fue una oportunidad para Unai Simón, que aprovechó el tiempo en casa para centrarse en sus estudios universitarios. "Es algo que no puedes atender todo lo que quieras cuando tienes entrenamientos. Este curso me matriculé en ADE porque quería seguir estudiando y porque también es una buena manera de ocupar la tarde", contó en Marca.

La carrera deportiva de Unai Simón

El portero de la Selección Española empezó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad, en Murguía, AD Zuia y en 2011, con 14 años, se incorporó a la cantera del Athletic Club y después pasó por varios equipos hasta volver en 2018 al Athletic Club. Debutó el 20 de agosto.

En la Selección Española empezó en septiembre de 2017 como jugador de la sub-21. Dos años más tarde, el 30 de junio de 2019, se proclamó campeón de la Eurocopa sub-21 En la absoluta fue convocado por primera vez el 20 de agosto de 2020 Luis Enrique, le lo llamó para jugar dos partidos de la Liga de las Naciones ante Alemania y Ucrania y a partir de entonces se fue consolidando como portero titular.