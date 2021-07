El loco parecido razonable que le han encontrado a Aitana y que suma cerca de 10.000 me gusta en Twitter // Getty Images

Vista desde lejos no parece que la pasajera de este coche sea un maniquí. De hecho, su conductora pretendía engañar a la Guardia Civil para poder usar el carril de alta ocupación Bus VAO en su entrada Madrid. No coló. La Benemérita la pilló y la denunció en Twitter, lo que no esperaba es que el tuit se hiciese viral por esconder un parecido razonable.

Esa maniquí, que a lo lejos parece una mujer, es el doble de Aitana.

"SOLTAD A AITANA", dice el comentario del usuario de Twitter @Viyusgii, que ha conseguido cerca de 10.000 me gusta con su parecido razonable.

Cerca de 1.000 personas han retuiteado la publicación, a la que otros tantos usuarios han respondido con risas o comentarios ingeniosos. "Hoy a dejado su teléfono...y ver cómo llama ahora al abogado", dice uno sobre su canción Teléfono.

El otro parecido razonable de Aitana

No es la primera vez que le encuentran un parecido razonable a la cantante, además de ser igual que su madre Belén, también le han encontrado una doble en el mundo de la interpretación.

Aitana guarda un curioso parecido con Lucía Ramos, la joven actriz que vimos en Física o Química.

Otro parecido es con la joven catalana Violeta Julbe, una estudiante de periodismo que sólo tiene un año más que la cantante y que se convirtió en tendencia a principios de 2020 por este parecido.