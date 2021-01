' El Desafío ' es el nuevo 'talent show ' de Antena 3 , que ya ha logrado asustarnos, emocionarnos, poner cada músculo de nuestro cuerpo en tensión mientras Ana Peleteiro luchaba por escapar del fuego o hacernos contener la respiración junto a David Bustamante en un apnea que parecía no acabar nunca. Repasamos el estreno de este emocionante formato que cuenta con Tamara Falcó , Santiago Segura y Juan del Val en el jurado, ¡y en el que Pablo Motos ha cantando ópera!

En 'El Desafío', ocho famosos tienen que enfrentarse a pruebas de todo tipo, poniendo a prueba su memoria, su destreza, su fuerza o incluso ¡su habilidad para el escapismo! Agatha Ruiz de la Prada, Ana Peleteiro, Pablo Puyol, Jorge Brazález, Kira Miró, David Bustamante, Gemma Mengual y el actor Jorge Sanz, han protagonizado una noche cargadita de emoción ¡y nervios!

LA BRONCA A JORGE SANZ: "QUÉ POCA VERGÜENZA"

El actor Jorge Sanz, al que últimamente hemos visto en otros programas como Pasapalabra o Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, tenía que aprenderse de memoria las capitales de 194 países.

Sanz aseguró ante el jurado que se trataba de un reto especialmente difícil para él y que 'tiraría' de mnemotecnia para tratar de recordarlas todas. Y se fue bien con siete de los diez países elegidos al azar para comprobar la memoria del actor: Nicaragua, Serbia, Yemen, Venezuela, Granada, San Vicente y las granadinas y Ucrania; pero no fue suficiente para recordar las capitales de Togo, Lesoto y Timor Oriental.

Estos tres fallos le pasaron factura al actor, y aunque Tamara Falcó se mostró satisfecha con este resultado, Juan del Val no dudó en recriminarle: "Me parece que debes seguir progresando. Que digas que la tuya es la prueba más difícil es de tener muy poca vergüenza".

Juan del Val comparó entonces el reto de Sanz con el que había tenido que llevar a cabo la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que consistía en servir una copa de vino con una apisonadora tras recorrer un circuito: "Yo vengo a por desafíos, lo mental me cuesta más, pero mi reto son los de habilidad", aseguraba Sanz en su defensa.

¡Veremos qué tal se defiente la semana que a lomos de un toro mecánico!

BUSTAMANTE: UNA APNEA FRUSTRADA

David Bustamante logró aguantar minuto y medio debajo del agua sin respirar, pero no fue suficiente: "Me jode porque he sido un flojo", se quejaba el cantante al salir de la piscina.

Mientras que el directo de cine Santiago Segura, lo consideraba todo un logro: "Tiene el síndrome de Pablo Motos, se cree que ha fallado".

Aunque Bustamante tenía claro de debía estar tranquilo para poder aguantar dos minutos bajo el agua, al final los nervios le hicieron salir del agua cuando 'apenas' llevaba 1:30 minutos.

Sin embargo, tanto sus compañeros como el público y los miembros del jurado, no han dudado en aplaudir la hazaña del cantante.

EL TREMENDO SUSTO DE TAMARA FALCÓ CON ANA PELETEIRO

.

Tamara Falcó, uno de los miembros del jurado de 'El Desafío', pasó un verdadero mal trago durante la prueba de Ana Peleteiro. Un desafío difícil que ponía los pelos de punta a cualquiera.

La plusmarquista protagonizó un número de magia digno del mejor ilusionista, que dejó 'ojipláticos' tanto a Santiago Segura como a Juan del Val y a la hija de Isabel Preysler.

Como si fuera Houdini, Peleteiro debía escapar una cama de madera a la que permanecía atada con cadenas, mientras se cernía sobre ella una amenazadora tabla repleta de pinchos, que permanecía sujeta gracias a unas cuerdas a las que pendían fuego.

Unos segundos de tensión y miedo, en los que la concursante debía zafarse y huir antes de que los enormes pinchos cayeran sobre ella. Pero de pronto, ¡el fuego rompió la cuerda y los clavos cayeron sobre la deportista!

Bustamante gritó, y Tamara Falcó se llevó las manos a la cabeza ante el temor de que algo malo le hubiera pasado a la concursante. Sin embargo, se trataba de una ilusión, algo que enfadó a la hija de Isabel Preysler por el tremendo susto que se había llevado.

PABLO MOTOS CANTA ÓPERA

Pablo Motos, productor del programa, no dudó en apadrinar el estreno de este 'talent show' ¡y lo hizo nada menos que cantando ópera!

Seis 'semanitas' le ha llevado al presentador de 'El Hormiguero' poder entonar el 'Nessum dorma'.

Pero, ¿qué hace Motos cantando ópera en 'El Desafío'? Pues la explicación es muy sencilla: cuando su socio Jorge Salvador le dijo que debería aparecer en el estreno del programa, Pablo Motos aceptó, pero a condición de no hacer ninguna prueba que implicase el "físico": "Si quieres canto ópera", bromeó el presentador. ¡Y dicho y hecho! (Gracias, esos sí, a las clases de Ainhoa Arteta)

KIRA MIRÓ Y GEMMA MENGUAL, ESCALANDO UNA TORRE DE CAJAS

Gemma Mengual y Kira Miró tenían por delante un duro desafío: dominar su gravedad y sus nervios para escarlar una torre vertical de 25 cajas sin perder el equilibrio.

La actriz Kira Miró, que se a alzado como la ganadora de este primer programa de 'El Desafío', logró superar el reto, ante la mirada atenta del jurado y el público, que temían que pudiera caerse en cualquier momento:

AGATHA RUIZ DE LA PRADA: UNA CAMARERA CON EXCAVADORA

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada fue la primera en afrontar su desafío, y lo hizo a los mandos de una inmensa excavadora con la que debía servir una copa de vino a Roberto Leal, presentador de este emocionante 'talent show' de Antena 3.

¡Y lo hizo! Aunque no pudo evitar derramar bastante vino, algo que los jueces tuvieron en cuenta a la hora de emitir su veredicto final.

PABLO PUYOL Y JORGE BRAZÁLEZ: DESAFÍO DE ARQUEROS

Pablo Puyol fue el primero en demostrar su destreza con el arco, superando el reto de la diana fija y la móvil en menos de seis flechas. Un desafío al que no solo se enfrentaba a sí mismo y sus nervios, sino también a Jorge Brazález, quedando empatados:

¡Veremos qué pasa en el próximo programa de 'El Desafío'!