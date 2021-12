Dulceida despide su año más duro entre lágrimas: "Todos lloramos, todos tenemos problemas"

Que 2021 no ha sido el mejor año para Aida Domènech es algo que ha quedado bastante claro. La influencer, conocida en las redes como Dulceida, anunció este pasado mes de octubre su separación definitiva de la que, durante los últimos siete años, había sido su pareja, la también influencer y empresaria Alba Paul.

Durante este tiempo que pasaron separadas, la influencer decidió hacer un parón en sus redes sociales para recomponerse tras este duro golpe. Así, quiso hablar abiertamente sobre la salud mental y la necesidad de escucharse a uno mismo: "Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Está siendo un año de mierda", explicaba la influencer en una publicación a finales del pasado agosto.

Dulceida, sin filtros y entre lágrimas

Y es que Dulceida no se guarda nada para sí misma y siempre ha querido sincerarse con sus seguidores, ahora más que nunca. Sin filtros, la empresaria catalana ha demostrado lo difíciles que han sido estos meses para ella, con unas imágenes en las que aparece hecha un absoluto mar de lágrimas.

"Voy a empezar a subir cosas despidiendo este año, como hago siempre. Pero esta vez de manera diferente ya que este año para mí, ha sido muy distinto al resto", aseguraba Dulceida, que ha decidido visibilizar que en las vidas perfectas que se muestran en las redes sociales también hay momentos malos.

De esta manera, junto con unas fotografías de ella misma llorando, la influencer revelaba que este 2021 le había servido para aprender y saber apreciar los buenos días: "De todo intento sacar el lado bueno, que a parte del aprendizaje, son todos los momentos de luz que he tenido, las personas que he tenido a mi lado y lo que me han hecho sonreír. He llorado mucho en algunos momentos, pero también he sido muy feliz en otros".

Así, reiteraba la catalana lo que había sacado en claro de todas las experiencias vividas durante este año, que ha supuesto un importante cambio en su vida: "Estoy segura que va a ser uno de los años de mi vida qué más he aprendido. Como sabéis, he empezado a ir a terapia y a compartir con vosotros momentos tristes, he aprendido a reconocer que puedo estar mal y tener ansiedad y he agarrado con fuerzas esos abrazos cuando más los necesitaba".

"Como siempre digo, las redes sociales son un x % de cada persona, detrás de las pantallas hay personas, que sienten, todas con sus historias, que desconocemos. Todos lloramos, todos tenemos problemas, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y eso nos hace aprender y ser más fuertes", explicaba la blogger de moda.

Y es que con estas fotografías, entre lágrimas, la influencer pretende concienciar sobre la realidad detrás de las redes. "Estaba en mis momentos malos, que los tengo, como todos. Y no pasa nada, son parte de nosotros. Me da un poco de vergüenza subir esto, pero igual que os enseño mi día a día, mis looks y las partes bonitas, creía importante mostrar esta parte. A cuidarnos y a querernos mucho", concluía.

Dulceida cierra puertas a la reconciliación con Alba Paul

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices". Así anunciaba Dulceida el final definitivo a su historia de amor con Alba Paul, tras siete años de relación y cinco de matrimonio.

Sin embargo, eran muchos los seguidores de la pareja que aún albergaban la esperanza de que la pareja acabara por darse una nueva oportunidad en un futuro cercano. Aún así, parece que la realidad es otra y Dulceida ha sido la encargada de poner tierra de por medio antes los rumores, cerrando todas las posibilidades de una segunda oportunidad para su amor.

La influencer ha explicado que, aunque mantienen una buena relación, el contacto entre ambas es mínimo tras la ruptura. "Nos llevamos muy bien, ahora está en Brasil y yo la quiero muchísimo", señalaba.