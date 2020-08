Elsa Pataky se sincera y admite que su matrimonio con Chris Hemsworth no es perfecto

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la presentación de 'Once Upon a Time In Hollywood' / Gtres

Dentro de poco celebrarán diez años de matrimonio, pero no todo ha sido un camino de rosas para la pareja. Elsa Pataky y Chris Hemsworth forman una de las parejas más consolidadas del star system, y aunque en sus redes sociales compartan los momentos más idílicos -viajes, escapadas en familia, románticas cenas...-, las cosas no siempre han sido fáciles para los actores.

"Es gracioso que la gente nos considere una pareja perfecta", ha asegurado la actriz a la revista australiana body+soul. "De ninguna manera. Ha habido altibajos y seguimos trabajando en la relación", continua, para luego añadir que un matrimonio es un "trabajo constante".

Con tres hijos en común y dos vidas laborales repletas de compromisos, mantener un equilibrio no debe ser fácil. Por eso mismo la actriz considera que una de las claves de la estabilidad es el esfuerzo conjunto para salir adelante. "Siempre intento ver el lado positivo", señala.

Sus hijos, India Rose, de ocho años, y los mellizos Tristan y Sasha, de seis, son el motor que llena de energía sus vidas y con ellos disfrutan de escapadas en familia y tardes en la playa. "Menuda suerte poder disfrutar de unas pequeñas vacaciones con la familia y amigos✨ Quién necesita un parque de atracciones cuando te encuentras con unas dunas en la playa!", escribía hace unas semanas la actriz en Instagram.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HABLA SIN TAPUJOS

Hace dos años, Pataky confesaba que no sabía cómo habían mantenido su relación a flote. Se conocieron en 2010 y se casaron en diciembre de ese mismo año.

"Lo hicimos todo tan rápido, no sé cómo sobrevivimos como pareja. Nos casamos y un año más tarde teníamos hijos. Pone mucha presión en el matrimonio, pero salió bien porque hay mucho amor entre nosotros y aunque tenemos dos personalidades muy fuertes nos queremos mucho. Hacemos que funcione", decía en aquel momento.

SOBRE SU PAPEL COMO MADRE

La actriz explicó en 2018 a Elle Australia cómo se sintió poco después de formar una familia, cuando llegan esas inseguridades que hacen que te replantees si realmente era lo que buscabas.

"Es interesante cómo puedes ser una mujer con éxito, que trabajado toda su vida, y cuando tienes hijos de pronto, tu carrera no es tan importante, ni la aprecias tanto. Y llegas a pensar, '¿Qué estoy haciendo? Toda la vida he estado luchando para tener esto y ahora no sé si realmente es lo que quiero'", confesaba la actriz, añadiendo que cree que "de alguna manera es injusto, ya que no creo que los hombres pasen por eso. Pero cuando te conviertes en madre, todo lo que alguna vez fue importante pasa a un segundo plano. Cambias mucho, maduras y ves la vida de otra manera. Aprendes tantas cosas...".