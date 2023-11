El esperado encuentro de Rosalía y Rauw Alejandro se produce en la gala de los Latin Grammy de Sevilla

Solo un día después de que el Motomami World Tour llegase a su fin con un último show en París el pasado mes de julio, la revista People daba la exclusiva de una de las rupturas más trascendentales del año.

Rosalía y Rauw Alejandro ponían punto y final a un amor que había empezado tres años atrás y por el que llegaron incluso a comprometerse. La noticia propició un huracán de rumores acerca de una posible infidelidad del puertorriqueño, algo que desmintió la protagonista en un breve y único comunicado que hizo al respecto.

"Quiero y admiro Raúl, ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido", decía Rosalía para luego agradecer el respeto en esos complicados momentos. "Seré muchas cosas, pero no infiel", añadía el cantante.

Sevilla, escenario de su reencuentro

Han pasado cuatro meses de aquello y el verano sirvió para que ambos pusieran distancia y gestionasen el dolor. Rauw Alejandro viajó hasta Puerto Rico para pasar tiempo con su familia y Rosalía estuvo 44 días desaparecida de las redes sociales.

Aunque coincidieron el pasado mes de septiembre en Milán durante la Fashion Week, lo cierto es que no acudieron a los mismos desfiles y de ahí que no haya imágenes de ambos juntos. De hecho, no existe ―al menos públicamente― información sobre un encuentro entre ellos estos últimos meses.

Sin embargo, la gala de los Latin Grammy, que se celebra en España por primera vez en su historia, es ineludible para ambos. La Academia fue la encargada de confirmar la asistencia de Rauw en Sevilla y Rosalía se lo contó personalmente a Penélope Cruz en su charla para Vogue.

De esta manera, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) será testigo este jueves 16 de noviembre del encuentro de ambos artistas. No tienen por qué cruzarse en la alfombra roja, pero compartirán recinto durante al menos unas horas.

Rosalía está nominada a Mejor Grabación por Despechá, donde compite con artistas como Shakira y Bizarrap. Por su parte, Rauw Alejandro está nominado a Mejor Álbum Urbano por su disco Saturno, donde se enfrenta a Mañana será bonito de Karol G, o Alma de Nicki Nicole. Además, se sabe que la catalana decidió no enviar su EP conjunto, RR, a la Academia para su consideración en los premios.

En los Latin Grammy 2022 la pareja posó en el photocalle incluso perrearon durante la actuación de la cantante, que se subió al escenario para cantar Hentai y Despechá.

"Rosalía vio algo que no esperaba"

Mucho se ha especulado sobre los motivos de la ruptura de la pareja. Ellos no han dicho mucho al respecto, pero existen informaciones que apuntan a que Rosalía "vio algo que no esperaba y que no pudo encajar".

La periodista Nuria Marín lo contaba con esas mismas palabras en el podcast Querido Hater de Malbert.

Poco después de hacerse pública la ruptura, el puertorriqueño lanzaba una especie de canción de despedida en la que abría la puerta a una reconciliación y llena de referencias a su ya extinto amor.