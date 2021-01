Este es el actor de ‘El Internado’ que once años después de acabar la serie sigue recibiendo odio por su personaje

Once años han pasado desde que terminó El Internado, la aclamada serie de Antena 3 que obsesionó a la mitad de España con los oscuros secretos que se guardaban en 'Las Encinas'.

Once años desde que Marcos (Martiño Rivas), Iván (Yon González), Carolina (Ana de Armas), Victoria (Elena Furiase), Julia (Blanca Suárez) y Roque (Daniel Ertuera) nos contaran qué era exactamente lo que ocurría en el internado más famoso de España.

De esta ficción salieron muchos de los actores más reconocidos en la actualidad, tanto nacional como internacionalmente . Aunque la mayoría del reparto guarda un bonito recuerdo de la serie, para uno de ellos 'El Internado' sigue suponiéndole problemas día a día después de tantos años.

Hablamos de Daniel Ertuera, quién dio vida al personaje de Roque, y de cómo sigue recibiendo acoso de fanáticos de la serie por las redes sociales después de que su personaje cometiera en la ficción el asesinato de Carolina, interpretada por Ana de Armas.

"Tú, enano de mierda. Están haciendo un nuevo Internado, espero que aquí no se carguen a gente como tú lo has hecho, desgraciado", le comentaba una usuaria por un mensaje directo de Instagram al actor hace varios días.

Al parecer, el estreno de un nuevo reboot de la serie de la mano de Amazon Prime Video para este 2021 sobre nuevas historias en El Internado, ha hecho se vuelva a despertar el odio de muchos de los seguidores más renegados de la serie que no saben diferenciar la vida real de la ficción.

Por ello, cansado de todo el odio ridículo que está recibiendo en las últimas semanas, ha decidido denunciar esta situación de sus redes sociales. "11 años" , escribía mientras adjuntaba una captura del mensaje anterior.

"Es que tiene cojones macho... Es que si es una persona que confunde realidad con ficción... Hay que asumir que ha visto la serie. Entonces... ¡¡¿¿Qué cojones haces hablándole a un MUERTO??”, expresaba recalcando que su propio personaje murió, al igual que Carolina, varias temporadas después debido a lo ocurrido.

"Quiero dejar claro que no se si la chavala tendrá 11 años. Digo que son 11 años con mensajes como este. Y también digo que no es un caso aislado, pero no los publico todos porque llorar todo el rato tampoco es del agrado. Pero no sé, ayer me apetecía compartirlo", finalizaba.

Como era de esperar, muchos de los seguidores de la serie se han volcado con mensajes de apoyo al actor. La mayoría compartiendo su humor sarcástico, pero otros muy sorprendidos de que los actores tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones tantos años después.