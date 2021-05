Eva Mendes sorprende publicando una foto con Ryan Gosling

Se han convertido en una de las parejas más consolidadas de Hollywood. Eva Mendes y Ryan Gosling llevan más de una decada juntos y, fruto de su amor, nacieron sus dos hijas Esmeralda y Amada.

A pesar de que llevan tantos años juntos, lo cierto es que pocas veces se han dejado ver en pareja por la alfombras rojas. La actriz ni siquiera acompañó a su pareja a la gala de los Oscar en la que aspiraba al premio a mejor actor por su papel en La la land. "Lo que la gente no sabe de mí es que me encanta estar en casa. En vez de pisar una alfombra roja, prefiero estar con nuestras hijas", dijo en una entrevista a la revista Shape.

Pero Eva Mendes es tan celosa de su intimidad que tampoco publica ninguna imagen de su vida privada en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram la actriz mantiene actividad y publica muchas imágenes —algunas incluso bañando al perro—, pero jamás incluye ninguna con su pareja o con sus hijas. Por ello, a sus seguidores les ha sorprendido el último post de Mendes en Instagram.

Por sorpresa, la actriz ha publicado una fotografía en la que aparece junto a Ryan Gosling. Junto a la imagen —una foto del pasado en la que aparece la pareja acaramelada—, Eva Escribe "Throw it back..." (Vuelta atrás...).

Nada de fotos de sus hijas

La razón por la que Eva Mendes no comparte fotos con sus hijas tiene que ver con la intimidad de las menores y que no tienen edad para consentir que su imagen sea pública. Así lo explicó la actriz a sus fans: "¡Hola! Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento".

¿Por qué habrá cambiado de opinión para publicar ahora una foto con su pareja?