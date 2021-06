La foto de Shannen Doherthy sin maquillaje: "Mi cara refleja mi vida"

La actriz Shannen Doherty, que alcanzó la fama hace más de 30 por papeles como el de Brenda Walsh en Beverly Hills, 90210 (Sensación de vivir) o Prue Halliwell en Charmed (Embrujadas) ha querido hacer una reivindicación a sus 50 años.

La actriz quiere aprovechar la influencia que le da ser alguien tan conocido para romper una lanza a favor de la belleza real y en cómo ésta cambia nuestra cara y nuestro tiempo a lo largo de los años.

"Viendo películas anoche me di cuenta de que había pocos personajes femeninos con los que pudiera identificarme. Ya sabes, mujeres sin rellenos, sin bótox, sin un estiramiento facial", ha empezado escribiendo en Instagram, junto a un primer plano de su cara sin gota de maquillaje.

"Mujeres que quieran su cara y toda la experiencia que en ella se muestra. He vivido. Me encanta haber vivido y que mi rostro refleje mi vida. Sobreviví mucho, al cáncer, pero más que eso. Me quiero ahora", ha continuado explicando sintiéndose muy orgullosa de que el paso de los años se refleje en sus cara, ya que es sinónimo de haber vivido.

"Por fin hemos terminado con la percepción en la que las revistas y Hollywood intentan hacernos entrar. Quiero ver mujeres como yo. Mujeres como nosotras", ha finalizado.

La publicación ha recibido una gran acogida y rápidamente se ha llenado de 'me gusta' y mensajes de apoyo a la actriz.

Una dura lucha contra el cáncer

En 2015 a Shannen Doherty le diagnosticaron cáncer de mama que le había afectado a los ganglios linfáticos. Aunque en un momento dado intentaron hacerle una tumorectomía, la presencia de tumores múltiples hizo que finalmente tuvieran que realizarle una mastectomía.

Después de un largo tratamiento de radioterapia y quimioterapia, parecía que el cáncer de la actriz estaba en remisión, pero en febrero de 2020 Shannen anunció que el cáncer había vuelto y que se encontraba en fase cuatro.

"Mi cáncer ha vuelto, y por eso estoy aquí", dijo en una entrevista para ABC News. "No creo que lo haya asimilado. Es una píldora amarga de tragar de muchas maneras".

En esta misma entrevista, Doherty explicó que no reveló que su cáncer había regresado inmediatamente, en parte debido a la muerte de Luke Perry en marzo de 2019, su amigo y compañero en Sensación de vivir: "Es tan extraño para mí que me diagnostiquen y luego que alguien que estaba aparentemente sano se fuese primero"

Por otro lado, la actriz también dijo que mantuvo en secreto su diagnóstico porque quería demostrar que se puede tener una vida "normal" con cáncer en fase cuatro.