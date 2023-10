Francia Raisa se sincera con los medios sobre su pelea y reconciliación con Selena Gomez

Selena Gomezacaba de celebrar la primera gala benéfica de Rare Fund Impact, su propia fundación benéfica, en la que han colaborado importantes personalidades con distintos tipos de donaciones como el futbolista Leo Messi, el actor Paul Rudd, el grupo británico Coldplay o la estrella del pop Taylor Swift.

Además, muchas celebridades se dejaron ver por este evento, como el rapero Tyga, la actriz Sofia Carson, su compañero de reparto en Only Murders in the Building, Matin Short o su amiga y donante de riñón Francia Raisa. La prensa no ha desperdiciado la ocasión para preguntarle por la evolución de su relación con Selena.

"Todas las relaciones tienen sus más y sus menos. No conozco ninguna relación que sea perfecta. Hace poco ha pasado un año desde que no me hablo con mi propia madre, mi propia madre que me parió. Así que sí, tuvimos nuestras cosillas, ¿qué pasó? Soy muy reservada al respecto,", ha comenzado aclarando la actriz.

"En las amistades estas cosas no importan, y no quiero desanimar a nadie a donar, porque esa es una de las cosas que me molestan. Cuando estas haciendo una donación por ejemplo a St Jude [hospital de donaciones de EE.UU.] no vas a llamar y preguntar '¿qué habéis hecho con mi dolar?' ¿sabes?, lo hiciste y tienen que seguir a lo tuyo, y yo tenía que crecer, ella tenía que crecer, y algunas de las mejores relaciones que conozco se distanciaron un tiempo y volvieron juntos y mejor que nunca", ha reflexionado al respecto, dejando caer que su pelea con Gomez no tuvo nada que ver con el trasplante.

Durante mucho tiempo, los internautas y la prensa especularon que la actriz estaba enfadada con la fundadora de Rare Beauty por sus malos hábitos tras haberle donado el riñón y no haberla mencionado en su documental, My Mind and Me donde, además de hablar de sus problemas de salud mental y de su enfermedad [Lupus], no mencionó a Raisa en ningun momento. O aquel momento en el que Selena afirmó que su única amiga de la industria era Taylor Swift.

En los últimos meses hemo visto como las celebrtities han ido acercando posturas a través de redes sociales: desde la felicitación de Sel a Francia por su cumpleaños por la que comenzaron a seguirse de nuevo en Instagram como las distintas cenas de amigas que han hecho y han compartido también en sus perfiles.

Todas las amistades tienen un idas y venidas pero ahora las actrices están mejor que nuca.