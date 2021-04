El problema de salud de Ana Guerra: "He tenido que ir al hospital"

Ana Guerra ha sorprendido a sus fans al revelar un problema de salud por haber hecho gimnasia rítmica durante años y que le ha llevado esta semana al hospital.

La cantante de 27 años sufre fuertes dolores de espalda y de ahí que tenga que ir con frecuencia al especialista. Su problema, según ha contado ella misma a través de stories, es que es hiperlaxa.

"Hoy he tenido que ir al hospital a hacerme una resonancia por un dolor continuo de espalda (no es nada importante, no os asustéis). Y quiero, desde aquí felicitar a todo el personal sanitario, porque después de tanto tiempo en primera línea de batalla luchando contra este maldito virus que le ha dado la vuelta a nuestras vidas, hoy siguen con las mismas ganas, la misma fuerza, y sobre todo la misma sonrisa esperanzadora, cálida y amable que te transmite que todo va a salir bien", dice una de las historias publicadas por Ana Guerra.

"Anoche a las cinco de la mañana estaba asustada porque tengo claustrofobia y me daba miedo meterme en ese tubo, y hoy a las 11:30 Juan, el técnico de rayos, estaba secándome las lágrimas y cogiéndome de la mano, dándome la fuerza necesaria para superar la prueba. Cuando salí no tenía palabras de agradecimiento por su delicadeza, y porque fui valiente gracias a él", continúa.

"Hoy sólo quiero dar las gracias a nuestros superhéroes y superheroínas sanitarixs por dejarnos sus capas de vez en cuando para hacernos volar a nosotros. P.D: os dejo mi foto más sexy hasta el momento".

Ana Guerra y sus problemas de espalda provocados por la hiperlaxitud // Ana Guerra / Instagram

El problema de Ana Guerra es, como ella misma cuenta, haber practicado durante años gimnasia rítmica: "Soy hiperlaxa y eso hace que tenga unos dolores articulares continuos".

"No lo hubiera contado si no hubiera tenido una experiencia tan agradable y tan bonita y quería felicitar a todo el mundo que la hizo así y a mi papá también que estaba ahí dándome un apoyo moral súper importante como buen sanitario que es. Estoy bien, de verdad que sí, hago vida normal pero vamos a mirar a ver. Yo les voy contando”, finaliza la artista.

Qué es ser hiperlaxa

La hiperlaxitud, conocida también como "Síndrome de Hipermovilidad Benigno" es una característica muscular que produce en las personas un rango de movimiento en sus articulaciones que excede al considerado normal para un individuo.

Es un síndrome que puede llegar a estar presente en torno al 10-15% de la población mundial y se da más entre mujeres, manifestándose mayoritariamente durante la infancia y decreciendo en la edad adulta.

Sin embargo, en personas como Ana Guerra, que han realizado ejercicios físicos y deportes ligados a la flexibilidad como la gimnasia rítmica durante años, puede tener consecuencias a largo plazo.

En un principio, la hiperlaxitud ayuda a practicar ciertos deportes —ya que la persona que los realiza dispone de una elasticidad por encima de la media— pero a la larga y en cuerpos adultos se manifiestan consecuencias generando debilidad en las articulaciones y en casos extremos fuertes dolores y deformidades en los huesos.