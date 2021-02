¿Están juntos Dani Rovira y Ana Guerra? El motivo de los rumores y la realidad sobre una posible relación

Desde hace unos días se rumoreaba que Dani Rovira y Ana Guerra podrían haber iniciado una relación sentimental en estas últimas semanas. Unos rumores que han llegado hasta los propios protagonistas, que no han dudado en aclarar la situación.

Desde que en un programa de televisión se comentase que entre Dani Rovira y Ana Guerra podría estar empezando a haber una relación sentimental, los seguidores de ambos artistas enloquecieron por saber más sobre esta historia.

Al parecer, el detonante de estos rumores fue cuando Ana Guerra visitó el pasado viernes el podcast de Dani Rovira, 'Mi año favorito'. En el espacio, el humorista fue especialmente cariñoso con la cantante. Esto sumado a algunos mensajes cómplices en redes sociales fue suficiente para especular con un supuesto romance entre ambos.

Y a pesar de que tanto Dani Rovira como Ana Guerra son muy celosos de su intimidad, han querido desmentir que tengan cualquier tipo de relación sentimental.

Fuentes cercanas al entorno de Rovira han declarado al diario ABC que no hay nada de cierto en estos rumores y que el actor está "muy molesto con la noticia que considera absolutamente falsa".

Sobre los mensajes cariñosos en redes sociales, las mismas fuentes aseguran que Rovira escribe corazones habitualmente en sus mensajes: "Dani es muy de corazones. Suele usarlos de forma habitual en casi todos sus WhatsApp".

DISCRETAS VIDAS PERSONALES

Dani Rovira mantuvo una relación de 5 años con la actriz Clara Lago, que intentaron llevar alejada de los focos. En 2020, cuando al actor le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, Lago fue uno de los grandes apoyos en su recuperación.

Él mismo le daba las gracias en un emotivo post en la que le llamaba "compañera de vida", dejando claro que sus caminos habían vuelto a cruzarse. Desde entonces, no se sabe si la pareja continúa junta o no, ya que no quieren pronunciarse al respecto.

Por su parte, Ana Guerra intentó ocultar su relación con Miguel Ángel Muñoz durante meses, aunque finalmente en 2018 publicaron imágenes juntos confirmando su relación públicamente. El pasado mes de agosto, saltaba la noticia de que la pareja había puesto fin a su relación.