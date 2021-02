Harry Styles cumple 27 años convertido en icono de la "nueva masculinidad"

Harry Styles cumple 27 años disfrutando del éxito que le está dando Fine Line , su segundo álbum en solitario. Pero el ex One Direction es mucho más que un referente en la industria musical: Está dando voz a una generación que está cansada de los estereotipos y roles de género, apostando por una nueva masculinidad en la que muchas personas se están viendo representadas.

Harry Styles cumple 27 años siendo uno de los artistas internacionales más importantes y convertido en todo un referente, tanto musical como intelectualmente.

Poco queda ya del joven británico tímido y carismático que se presentó al mundo como un chico que trabajaba "en una panadería" en la edición del 2010 de 'The X Factor 'en Reino Unido.

Styles no se imaginaba que tras esa presentación su vida cambiaría por completo al formar parte de la boyband más importante de los últimos años, One Direction.

En 2016 y tras la marcha de Zayn Malik de la formación, los cuatro integrantes que quedaban en la banda decidieron parar indefinidamente para centrarse en sus carreras en solitario.

Fue en este momento cuando Harry tomó un camino bastante distinto al que hasta ahora había recorrido junto a sus compañeros, pero que lo han llevado a convertirse en el icono de toda una generación, más allá de su música.

Su debut homónimo en solitario, revelaba el potencial musical del británico con joyas como 'Sing of the Times' y demostrando su talento como compositor y músico en temas como 'Sweet Creature' y 'Two Ghosts'.

Fine Line, uno de los mejores discos que nos ha dejado 2020, confirmaba esta consolidación como artista. Prácticamente todos sus sencillos como 'Watermelon Sugar', 'Golden', 'Lights Up' o 'Adore You' se han convertido en números uno en las listas de éxitos.

NUEVA MASCULINIDAD

Pero más allá de su talento para la música, la clave del éxito de Harry Styles reside en su personalidad y en la forma que tiene de transmitir sus valores al público.

Siempre dispuesto a romper todos los estereotipos de género, sobre todo los relacionados con la masculinidad, Harry siempre ha defendido la moda de género fluido.

Su icónica portada para Vogue luciendo un vestido, o sus diversas apariciones públicas vistiendo prendas asociadas a la moda femenina, han sido su forma de transmitir su mensaje al mundo: Ponte la ropa que quieras, sé la persona que quieras ser, explora tu personalidad, sé único y no tengas miedo al qué dirán.

PRIMER HOMBRE EN OCUPAR LA PORTADA DE 'VOGUE'

Estos valores le han llevado a que publicaciones tan prestigiosas como Vogue, contara con él para su edición de diciembre, convirtiéndose en el primer hombre que protagoniza una portada en solitario en la edición estadounidense.

Lo hacía con una sesión fotográfica que daba la vuelta al mundo y que consolidaba los cimientos una nueva generación de personas dispuestas a romper estereotipos y roles asociados al género.

Su último videoclip, 'Treat People With Kindness' es otro paso en el camino. Acompañado de la actriz británica, Phoebe Waller-Bridge, el artista protagonizaba un controvertido baile en el que intercambiaba los característicos roles masculinos y femeninos a la hora de bailar.

Harry Styles está cambiando la forma de hacer las cosas. Está dejando a un lado la representación básica de masculinidad heterosexual propia de la industria de la música y el mundo está encantado de que lo esté haciendo.

Ahora, con 27 años recién cumplidos y con un nuevo año por delante seguirá creando nuevo contenido para nutrir este cambio social del que está siendo un referente. Y no podemos tener más ganas de ver cuál será su siguiente paso.