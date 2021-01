Harry Styles rompe los roles de género en 'Treat People With Kindness', junto con Phoebe Waller-Bridge de ‘Fleabag’

¡Lo ha vuelto a hacer! El ex integrante de One Direction , Harry Styles , ha revolucionado el mundo de la música esta vez rompiendo moldes y estereotipos de género en su nuevo videoclip ' Treat People With Kindness '. Lo hace acompañado de la creadora y protagonista de la serie de éxito ' Fleabag ', Phoebe Waller-Bridge , marcándose un espectacular baile.

Ni una semana llevamos dentro del año 2021 y Harry Styles ya ha marcado la diferencia. El cantante británico estrena nuevo sencillo 'Treat People With Kindness' con un espectacular videoclip en el que ha querido compartir cámaras con la protagonista y creadora de la serie de éxito de 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge.

Dirigido por Ben y Gabe Turner, trata de emular con éxito los característicos programas musicales de los años 60. Vestidos con trajes muy similares llenos de luz y con chalecos de cuadros a juego creados específicamente para esta ocasión por Alessandro Michele de Gucci, Phoebe y Harry nos deleitan con un baile en el que han invertido los roles masculinos y femeninos a la hora de bailar.

Con este videoclip en blanco y negro, 'Treat People With Kindness' se convierte en el sexto sencillo que Harry Styles ha convertido en single de su disco de éxito Fine Line. Publicado a finales del 2019, incluye números uno como 'Watermelon Sugar', 'Golden', 'Falling', 'Adore You' y 'Lights Up'.

Nominado en los Premios Grammy como 'Mejor Álbum Vocal Pop', 'Mejor Interpretación Pop Solista' por 'Watermelon Sugar' y 'Mejor Vídeo Musical' por 'Adore You' , el cantante celebraba hace pocos días el aniversario del disco compartiendo su agradecimiento por el éxito con una publicación en las redes sociales.

"Fine Line tiene un año de edad. No podría estar más agradecido a todos por estar encontrando continuamente nuevas formas de cambiar mi vida. Gracias por escucharlo y por todo lo demás. Siempre os quiero, pero hoy especialmente. H" comentaba.

Lo hacía también pocos días después de un anuncio que dejaba de nuevo a los fans del ex cantante de One Direction sin esperanzas de poder disfrutar de su ídolo por mucho tiempo en directo. Su gira Love On Tour 2019 volvía a ser pospuesta de forma indefinida por la pandemia del coronavirus.

Inicialmente había sido atrasada para los meses de febrero y marzo de este nuevo 2021 pero los nuevos rebrotes en el continente europeo dejaban sin opciones al cantante y su grupo provocando que confirmaran a finales de diciembre que no aportarían nuevas fechas hasta que la situación cambiara por completo.

LETRA DE 'TREAT PEOPLE WITH KINDNESS' DE HARRY STYLES

[Intro]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Verse 1]

I’ve got a good feeling

I’m just takin’ it all in

Floating up and dreamin’

Droppin’ into the deep end

[Pre-Chorus]

And if we’re here long enough

They’ll sing a song for us

And we’ll belong

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Verse 2]

Giving second chances

I don’t need all the answers

Feeling good in my skin

I just keep on dancin’

[Pre-Chorus]

And if we’re here long enough

We’ll see it’s all for us

And we’ll belong

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Bridge]

And it’s just another day (And it’s just another day)

And if our friends all pass away (Oh-oh, oh-oh)

It’s okay (It’s okay, it’s okay)

It’s okay (It’s okay, it’s okay, yeah)

Hey!

Here we go now

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Outro]

All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto, auto all of the time (x2)

Maybe, we can (All together now, one more time)

Find a place to feel good (Oh yeah)

And we can treat people with kindness (Just a little bit of kindness)

Find a place to feel good (Ow)