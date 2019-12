El concierto más loco de Harry Styles parando el tráfico en un paso de cebra

VÍDEO

Con el lanzamiento de 'Fine Line', Harry Styles está mostrando su lado más atrevido. El cantante ha parado el tráfico en Los Ángeles para ofrecer un concierto organizado por el programa 'The Late Late Show' de James Corden. Las imágenes hablan por sí solas y se puede observar la divertida situación que vivió el ex One Direction.