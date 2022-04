Kiki Morente habla al fin de Sara Carbonero: "Es una persona maravillosa"

La relación de Sara Carbonero y Kiki Morente es todo un misterio. A mediados de febrero se publicó que ya no estaban juntos, pero periodista y cantaor no confirman ni desmienten y eso hace que la supuesta pareja siga suscitando interés.

Bertín Osborne lo demostró en su entrevista con los hermanos Morente —Estrella, Soleá y Kiki—, en la que no se cortó al preguntarle directamente por su relación.

"No presto atención a lo que se diga... Sara es una persona maravillosa, estoy feliz por ella. Ahora, estoy con mi madre y mi hermana, aquí, y agarrándome al trabajo", dijo el artista de 32 años dejando la puerta abierta a las dudas.

Viviendo con su madre

Lo que sí dijo Kiki Morente es que vive con su madre, la bailarina Aurora Carbonell, y explicó los motivos.

"No estamos mal, la verdad. Lo he intentado alguna vez [independizarme] pero esta casa es la gloria. Cada uno está aquí a su bola y creando, yo en mi estudio ella se pone a pintar..", explicó el joven. "Es importante tener un espacio, a veces piensas lo ideal es echarte una novia e irte por ahí, pero estar con tu madre es un privilegio".

Si no se va es, según la madre, porque no quiere. Admiradoras no le faltan.

"Pero si tienes novia por todos los rincones, no sabes la de niñas que quieren hacerse amigas mías...", le dijo a Bertín ante el que luego se justificó el joven:"Me tiene mimado por un tubo, siempre he sido el niño de la casa".

Cuándo se empezó a hablar de la ruptura de Sara y Kiki

Sara y Kiki se convirtieron en protagonistas de la prensa rosa en julio de 2021 cuando la revista Semana destapó el romance. En septiembre se publicó la primera foto de ambos juntos y en diciembre llegó el beso.

Los rumores de ruptura les han acompañado siempre, aunque se hicieron más fuertes a principios de 2022. Los primeros días de febrero se habló de un enfriamiento de la relación y el 19 de ese mes Jaleos, de El Español, confirmó la separación. "Una ruptura que no es reciente, sino que se produjo, según la información que maneja este medio, a finales de 2021", señaló este medio. De esta forma, cantaor y periodista empezaron 2022 solteros pero manteniendo una buena amistad: "Continúan viéndose con amigos comunes. Su relación actual es cordial y se profesan el mismo cariño y admiración".

El motivo de la separación fue, según contó una fuente cercana a la pareja, son sus diferentes estilos de vida. "En algunos aspectos se compenetran bien, pero en otros son muy distintos. Sara es más tranquila, más familiar y casera. Kiki es la calle en persona. Están en tiempos diferentes. Su timming no es el mismo", señaló esa fuente.

Al parecer el primer paso hacia la separación lo dio Sara Carbonero y Kiki se lo puso fácil. Ese final no implica que no vayan a seguir viéndose o no vayamos a seguir viéndolos. "Van a seguir viéndose y quedando, sobre todo por sus amigos en común, como Vicky Marcos, la persona que los presentó".