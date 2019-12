Kim Kardashian admite que usó Photoshop en la felicitación de Navidad con Kanye West y sus hijos

Que Kim Kardashian recurra habitualmente la Photoshop y a apps para mejorar sus rasgos o su maquillaje, es algo que no nos sorprende a estas alturas. Además, la mayoría del clan Kardashian reconoce abiertamente que retocan sus fotos.

Hace unos días Kim publicaba en sus redes sociales un posado familiar junto a Kanye West y sus cuatro hijos para felicitar la Navidad. Lejos de llevar un look navideño, toda la familia West-Kardashian vestía ropa de sport de color gris y aparecían descalzos sentados en una escalera.

Como es habitual en este tipo de posados del clan Kardashian, rápidamente algunos usuarios destacaron diferentes detalles por los que creían que la empresaria había usado Photoshop, algo que ya ocurrió en la felicitación del año pasado.

En esta ocasión la propia Kim ha explicado el motivo de haber retocado la foto durante su intervención en el programa de Ellen Degeneres. Al parecer, North West, la mayor de sus hijos, se negó a aparecer en el posado familiar. "Se pasó todo el rato llorando porque quería que le hiciéramos algo especial en el pelo o algo así".

Ante la reacción de la pequeña, Kim le dijo que le parecía bien, que entonces no saldría en la felicitación navideña. "En lugar de cambiar de actitud, le pareció genial. Fue al día siguiente cuando se levantó cuando me dijo que había cambiado de opinión y que quería hacerlo", le explica a Ellen.

Por suerte el fotógrafo que había ido el día anterior todavía se encontraba en la ciudad y volvió para repetir la foto. Pero cuando llegó North West decidió que solo quería hacerse la foto con su madre. "Como no estaba maquillada le dije al fotógrafo que simuláramos como si fuera la sesión del día antes pero que después solo recortara a North y la pegara en la foto final", y añade "La verdad es que el resultado no está nada mal. Mejor salir así que no saliera".