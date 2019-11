El motivo por el que Kim Kardashian no publicará más fotos desnuda

Aquí huele a chamusquina. Si hace apenas un mes veíamos en el reality que protagonizan las Kardashian la reprimenda que Kanye West soltó a su mujer Kim por vestir demasiado sexy... ¿Debemos suponer que la decisión de la celebrity de dejar de quitarse la ropa es una consecuencia de este enfado? ¿O habrá Kim ha reflexionado consigo misma sobre la imagen que quiere proyectar?

"El corsé, la ropa interior, todo ese rollo... Siento que acabo de pasar por una transición... He pasado de ser un rapero y mirar a todas estas chicas a mirar a mi esposa, y ver que mi niña necesita ser como las otras chicas, mostrando su cuerpo, mostrando esto, mostrando eso... Y no me di cuenta de que eso estaba afectando mi alma y mi espíritu como alguien que está casado, es amado y el padre de cuatro hijos. Un corsé es como una especie de ropa interior. Es sexy. Es como... ¿Es sexy para quién?", decía el rapero ante una Kim Kardashian perpleja, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. "Eres mi mujer y me afecta cuando las fotos son demasiado sexys", sentenció.

Kim respondió sin miramientos, pero visiblemente afectada por las palabras de su marido. "Tú eres el que me ha animado a ser esta persona, sexy, segura de mí misma y todo eso. Y simplemente porque tú estés en 'una transición' no significa que yo esté en el mismo punto", le dijo.

¿UNA NUEVA ETAPA?

Ahora, apenas un mes después de esta televisada discusión, Kim Kardashian asegura que dejará de sacarse fotos desnuda, algo que hasta ahora hacía de manera habitual para promocionar sus productos y cosméticos.

"Me di cuenta de que ni siquiera podía desplazarme por mi 'feed' frente a mis hijos sin que apareciera una foto mía desnuda casi constantemente. Y definitivamente yo contribuí a eso. Quiero decir, una de mis portadas más icónicas fue para la revista Paper, en la que aparecía cubierta de aceite y quitándome el vestido", asegura.

Además, Kim Kardashian quiere implicarse al máximo en su carrera profesional. Ha comenzado a estudiar derecho y su compromiso con las causas sociales relacionadas con presos encarcelados injustamente va en aumento, así que la celebrity quiere conservar su estatus renunciando a los posados sin ropa interior. "Pensé, bueno, estoy en la Casa Blanca, y luego al día siguiente, publicando un 'selfie' en bikini. Espero que no vean esto porque tengo que volver allí la semana que viene", terminó.