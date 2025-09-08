El lado más personal de Mariah Carey: su historia con Luis Miguel, sus hijos con Nick Cannon y su última pareja

Sin ninguna duda, Mariah Carey es una de las cantantes más míticas de nuestros tiempos. Con 35 años de carrera a sus espaldas e innumerables éxitos en su carrera, se ha convertido en una de las mejores voces del panorama, siendo ya una leyenda dentro de la música.

Su hit navideño All I Want for Christmas Is You se ha convertido en un himno navideño para muchos, pero la artista también posee otros temas reconocidos como My All, Obsessed y Fantasy. Además, este mes será muy importante para la estadounidense, pues su próximo álbum, Here For it All, se lanzará el próximo 26 de septiembre.

Sus canciones le han valido numerosos reconocimientos como cinco premios Grammy, cinco premios Soul Train y siete premios MTV. Ahora, la artista va a ser reconocida este domingo 7 de septiembre con el Video Vanguard Award de los MTV VMAs 2025 con el que se reconoce las contribuciones y el impacto de sus videos musicales en la cultura popular.

Sin embargo, al margen de su trayectoria musical, la cantante ha tenido una vida personal y amorosa llena de subidas y bajadas, con un total de seis parejas reconocidas y dos hijos, e incluso un romance con el artista Luis Miguel.

Su primer matrimonio

El empresario musical Tommy Mottola no solo fue la persona que descubrió a Mariah Carey como artista y que la ayudó a potenciar su ascenso en la música, sino que también fue su primer esposo.

Su matrimonio inició en 1993 cuando Mottola era presidente de Sony Music y finalizó legalmente en 1998, aunque se separaron en 1997. Los motivos de su separación fueron algo turbulentos, pues, como declaró la artista en una entrevista a Daily Mail Weekend: "Si no me hubiera ido, pienso que no hubiera sobrevivido".

Para ella, esta relación supuso una pérdida de libertad e independencia creativa, señalando en una entrevista para Cosmopolitan que "fue como ser una presa". Estas vivencias fueron la fuente de inspiración para canciones como Butterfly, en la cual habla del deseo de liberarse del control.

El hombre que la liberó

Tal y como confesó Mariah Carey en sus memorias, The Meaning of Mariah Carey, Derek Jeter fue una gran ayuda para dejar su anterior relación. Tras conocerse en una cena, comenzaron un romance a espaldas de su marido en 1997, poco antes de dejarle.

"Él fue un catalizador que me ayudó a salir de esa relación", confiesa Mariah. A pesar de que la relación tan solo duró hasta 1998, fue un romance muy intenso, como podemos ver en canciones como My All y The Roof, ambas inspiradas en su relación con el exjugador de béisbol.

Su relación más mediática, con Luis Miguel

De entre todas sus relaciones, la que tuvo con Luis Miguel fue la más conocida y una de las más bonitas. Como declaró en su libro, el cantante era todo un "apasionado", "un auténtico amante latino" que le entregó todo tipo de "demostraciones materiales de adoración".

La pareja, que salió desde 1998 hasta 2001, se conoció gracias a unos intermediarios muy peculiares. Al parecer, según algunos medios de comunicación y lo que se reveló en Luis Miguel, la serie, ambos se conocieron cuando Mariah Carey se mudó a Aspen (Colorado, Estados Unidos) para pasar la Navidad.

El agente que le alquiló la casa a Mariah era amigo de un miembro del equipo de Luis Miguel, el cual también había alquilado una casa allí en ese momento. Esta casualidad permitió que ambos organizarán un primer encuentro y diera así comienzo a una bonita relación.

Mariah Carey y Luis Miguel en el año 2000 | Shutterstock / GTRES

Sin embargo, la estadounidense reveló en su libro que Luis Miguel no solo "era generoso, espontáneo y apasionado", sino que a veces "era errático y ansioso y tenía una nube oscura sobre su cabeza". Con estas palabras, la artista dejó entrever que quizá no todo fue perfecto, aunque nunca ha dado declaraciones sobre su supuesta infidelidad con el cantante de soul Eric Benet, que podría haber sido el motivo del fin de la pareja.

El padre de sus hijos

En 2005, cuando Mariah Carey acudió a los premios Teen Choice Awards, conoció al que tres años después sería su segundo marido: el rapero Nick Cannon. Esta relación se hizo pública además de una forma muy especial, concretamente en el videoclip de su canción Bye Bye, donde se la pudo ver en actitud cariñosa junto al rapero y actor.

La pareja se casó en secreto en Bahamas, en 2008, y tres años después Mariah dio a luz a sus dos mellizos: su hijo Moroccan Scott y su hija Monroe. Para celebrar su aniversario y el cumpleaños de sus hijos, la pareja nunca escatimó en extravagancia y lujos, siendo París el destino seleccionado, pues fue el lugar donde se comprometieron.

Mariah Carey y Nick Cannon en 2012 | AGENCE / BESTIMAGE / GTRES

Sin embargo, desde 2014 hasta 2016, la pareja pasó por un periodo complicado en el que se rumoreaba una supuesta ruptura. Nick incluso tuvo que salir en redes a defender a su esposa tras los rumores de que su mala situación profesional estaba afectando a su relación. Finalmente, en 2015, Nick Cannon solicitó el divorcio y en 2016 se separaron.

En una entrevista reciente para un pódcast, el artista reveló que se sintió abrumado por la figura de Mariah, con una carrera mucho más potente que la suya, por lo que sintió que no era el lugar en el que quería estar.

Su tercer matrimonio frustrado

De nuevo, Aspen fue la ciudad donde conoció a una de sus parejas, en este caso el empresario multimillonario James Packer, en 2015. Tan solo un año después de que se cruzaran sus caminos, él la pidió matrimonio.

Pero, como suele decirse, "lo que sube rápido, rápido baja", por lo que en un viaje a Grecia la pareja tuvo varias peleas. Algo que resulta peculiar es que la cantante no menciona esta relación en sus memorias. Según sus propias palabras durante una entrevista con The Guardian: "Si fue una relación importante, está en mi libro. Si no está, es porque no lo fue".

Mariah Carey y James Packer en Formentera en 2015 | GJP / GSLV / GTRES

Su pareja más reciente

Menos de un año después de su ruptura con Parker en 2016, Mariah Carey comenzó una relación con Bryan Tanaka, bailarín de sus shows. La relación no fue formalizada hasta 2017, año en el que sufrieron una breve ruptura, pero que lograron superar.

A pesar de los 14 años de diferencia de edad, la pareja mantuvo una relación durante siete años, hasta el año 2023. El motivo de la separación, como señaló el medio Page Six, pudo deberse a que Tanaka quería tener hijos, pero ella no, pues ya tenía a sus dos mellizos de 12 años.

Esta diferencia de opiniones generó un desencuentro, forzando su separación y siendo así la última pareja de la cantante conocida hasta la fecha.