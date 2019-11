El precioso vestido 'low cost' de volantes de Laura Escanes que puede ser tuyo por 20 euros

Ha pasado ya más de un mes desde que Laura Escanes y Risto Mejide dieron la bienvenida al mundo a Roma, su primera hija juntos. En este tiempo, la pareja ha compartido tiernos momentos con la bebé, como paseos en carrito, siestas 'piel con piel'...

Pero Laura Escanes no ha escondido la cara más amarga del postparto. "He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido", escribía en su cuenta Instagram, donde también ha enseñado la barriguita que se le ha quedado tras el parto y donde ha contado, sin complejos y con sentido del humor, que ahora sus pantalones vaqueros son de la talla 40.

Así, las publicaciones de Escanes en Instagram causan cada vez más sensación. Su naturalidad, sinceridad y el estilo a la hora de vestir la han convertido en una de las influencers más seguidas.

De hecho, el vestido que luce en una de sus últimas fotos se ha convertido en una de las prendas más buscadas. Lejos de ser un diseño caro y difícil de conseguir, se trata de un vestido estampado de volantes de la marca china SheInside que puede ser tuyo por solo 20 euros.

La mujer de Risto Mejide lo combina con unas botas estilo 'cowboy' de color negro y un cinturón a juego. "Que la vida te pille bailando (y poniéndote lo que te de la gana)", escribe junto a la foto.