Luis Fonsi, Ana de Armas, Paco León... Los famosos de los últimos conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

Del 11 de julio al 14 de septiembre Bad Bunny se queda en Puerto Rico con su residencia de conciertos No me quiero ir de aquí. El artista se ha convertido el protagonista este verano sin salir de su país con más de 30 shows en directo en el Coliseo de San Juan.

Y en sus conciertos número 23 y 24 el intérprete de Callaíta ha cerrado el mes por todo lo alto, gracias a invitados famosos que han acaparado todas las miradas tanto desde el público como sobre el escenario.

Si por algo se caracteriza la residencia de conciertos del puertorriqueño es por a gran cantidad de famosos de todos los riñones del mundo que no se quieren perder los shows del artista. Muchos de ellos, de hecho, bailan y disfrutan del espectáculo desde la famosa 'casita' que forma parte de la decoración del show. Por allí han pasado nombres como el de Lola Índigo, Quevedo, Belinda y Penélope Cruz, entre muchos otros.

En el último concierto celebrado en el Coliseo las cámaras han captado a la actriz Ana de Armas, quien se ha dejado llevar por los ritmos latinos de cada una de las canciones de la setlist del show. Y, a su lado, el actor español Paco León también lo ha dado todo en el espectáculo más famoso del momento.

La 'casita' de los conciertos de Bad Bunny se han convertido en un segundo escenario repleto de estrellas VIP que disfrutan con cada una de las canciones del artista, bailando y cantando los temazos del álbum Debí tirar más fotos.

Luis Fonsi y Ozuna, invitados de vértigo

La guinda del pastel del 24º concierto en la residencia de Bad Bunny la puso el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, que acompañó a su paisano sobre el propio escenario. El artista apareció por sorpresa entre la vegetación para entonar ante el Coliseo LO QUE PASÓ EN HAWAII junto a Benito.

Una gran ovación acompañó la actuación, en la que el intérprete de Despacito demostró su talento y su emoción delante del micrófono, entonando un tema de lo más personal respecto a su país.

La noche musical también contó con otra sorpresa que enloqueció a los presentes: Ozuna se subió al escenario junto a Bad Bunny para cantar El Farsante mezclada con Te Boté Remix, un tema que no cantaban juntos desde 2018.

Esta actuación fue celebrada por convertirse en el esperado regreso de Ozuna al Coliseo de Puerto Rico tras varios años. Su más reciente aparición en el escenario más importante de la isla había sido como invitado en la gira La Última Misión de Wisin y Yandel en 2022. Desde entonces, el astro puertorriqueño ha enfocado su carrera a nivel interncional, pero no se podía perder formar parte del increíble hito de su compañero Bad Bunny.