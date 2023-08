Luis Rubiales dimitirá este viernes como presidente de Real Federación Española de Fútbol.

Cuatro días de presión in crescendo han podido con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Según han informado varios medios, Rubiales presentará este viernes su dimisión como presidente de la RFEF por el beso sin consentimiento a la jugadora de la Selección española de fútbol Jennifer Hermoso y su inaceptable comportamiento durante el partido de la final del Mundial de Fútbol Femenino.

Mientras la opinión popular no podía entender cómo pasaban los días sin que el presidente tomara la decisión de marcharse, la presión política, social y mediática aumentaban.

Tal y como informa la primicia, la decisión se ha precipitado la tarde de este jueves en una reunión con su equipo tras las últimas noticias sobre su caso: la FIFA le ha abierto expediente y el Consejo Superior de Deportes va a elevar su caso al Tribunal Administrativo del Deporte, además de la pérdida consecutiva de apoyos en distintos territorios del país. Según cuenta El País, la primera intención de Rubiales no era dimitir.

El motivo de la dimisión de Luis Rubiales

La celebración del resultado de la final en Sídney el pasado domingo 20 de agosto trajo consigo un incómodo, criticado e inaceptable momento en el que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio un beso en la boca, sin consentimiento, a la jugadora Jennifer Hermoso durante la entrega de premios.

El gesto saltó inmediatamente a los medios y fue destacado por la opinión popular, que lo tildó de un evidente abuso de poder ejercido bajo la "euforia" del triunfo.

Por su parte, Jenni Hermoso estaba grabando un vídeo en directo para sus redes sociales cuando una compañera le enseñaba el vídeo del momento, a lo que la jugadora respondía: "No me ha gustado. Pero ¿qué hago yo? Mírame a mí, mírame".

Las declaraciones falsas puestas en boca de Jennifer Hermoso por la RFEF

La misma tarde del domingo de la victoria, la RFEF hacía público un comunicado en el que entrecomillaba las supuestas palabras de Hermoso, en un intento de apaciguar las aguas, que decía: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante".

Pero parece que la celeridad de la Federación fue mayor que la de la propia jugadora, porque tal y como ha informado este martes el medio especializado en deportes Relevo, Hermoso no es autora de esas declaraciones, sino que fueron escritas por el departamento de comunicación de la institución.

La presión a Jenni Hermoso para que apareciera en el vídeo de disculpas de Luis Rubiales

Al día siguiente, el presidente habló en el programa El Partidazo de la COPE cuando su presentador, Juanma Castaño, le preguntó por la polémica, a lo que respondió: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo.[...] De verdad que haya gente que pierda tiempo en esto siendo campeonas del mundo... Si hay tontos, que sigan con sus tonterías, yo paso".

Bastaron unas horas para que Rubiales cambiara de parecer e hiciera el intento de retractarse, pidiendo disculpas en un vídeo grabado en el aeropuerto de Doha, donde la Selección hacía escala para llegar a Madrid. Sus palabras trataban de pedir perdón apelando al "revuelo" ocasionado "fuera": "Si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra", admitía, después de declarar: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin ninguna mala fe por ninguna de las dos partes", señalaba el canario.

Pero parece que no fue suficiente con el falso "comunicado" de Jennifer Hermoso. Para el vídeo había otros planes, y pasaban por la participación de la jugadora en el mismo.

Según Relevo, en el avión de vuelta a España la Federación ya tenía constancia de la polémica de carácter internacional provocada por el beso de Rubiales y su actitud durante el partido —en el que creyó oportuno agarrarse, literalmente, los testículos para celebrar el gol de Olga Carmona que trajo la victoria—. Así que Rubiales rogó a Jenni Hermoso que le acompañara en el vídeo en el que pediría disculpas y explicarían lo sucedido.

El medio asegura que el presidente se acercó mostrando el "enorme cariño que tiene por su familia", para acto seguido reconocer a la jugadora que su puesto corría peligro y necesitaba su apoyo. Sin embargo, la futbolista se negó. Jenni le indicó que únicamente quiere hablar del título logrado y que, "quien tenga que dar explicaciones o pedir disculpas, que lo haga", según han descrito los testigos que presenciaron el momento.

No conformes con ello, el entrenador de la Selección, Jorge Vilda, también intentó convencer a la madrileña acercándose "hasta en tres ocasiones" a sus familiares y hacerle ver "el camino" para solucionar la crisis, argumentando que si no se pronunciaba, estaría "manchando" la celebración del mayor hito del fútbol femenino español.

El comunicado completo de Jenni Hermoso sobre el caso de Luis Rubiales

Tres días después de la final, en los que se ha hablado más de la polémica del presidente de la Federación que del premio histórico logrado por La Roja femenina, la futbolista se pronunció este miércoles a través de su agencia de representación y la Asociación de Futbolistas Profesionales FUTPRO:

A raíz de los acontecimientos sucedidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, involucrando al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Béjar, nuestra afiliada, Jennifer Hermoso, quiere manifestar lo siguiente:

'Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.'

Desde FUTPRO expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres.

Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy. Hacemos también un llamado al Consejo Superior de Deportes para que, dentro de sus competencias, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo.

FUTPRO rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables.