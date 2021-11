¿Madre e hija o gemelas? El sorprendente parecido de Aitana y su madre

El hecho de que dos o más miembros de la familia compartan rasgos similares no es tan sorprenderte. Seguro que en alguna ocasión te han sacado parecido con algún miembro de tu familia. Lo que sí es espectacular es el parecido de la cantante española Aitana Ocaña y de su madre, Belén Morales. De hecho, el primer domingo de mayo, con motivo del Día de la Madre, la artista rescató algunos recuerdos como homenaje a su progenitora. Los seguidores se rindieron ante la evidencia: madre e hija comparten tal parecido que algunos hasta aseguraron que pasarían por clones.

"Estoy enamorada de mi madre". Con esta dulce declaración y algunos recuerdos sacados del álbum de fotos más íntimo de Belén Morales, Aitana celebraba el Día de la Madre a través de las redes sociales. Una de las imágenes muestra a Belén Morales de joven, luciendo un elegante vestido de sevillana y sacando su lado más artístico.

"¡Sois un clon!", "¡sois iguales!", "es igual que tú", "menuda familia de guapas", "Dios mío con el parecido". Estas han sido algunas reacciones que recibió la publicación y que, probablemente, sacaron una sonrisa de oreja a oreja a la cantante, que en más de una ocasión ha confesado que le encanta que le digan que se parece a su madre.

Pero uno de los mayores hobbies de la extriunfita es presumir de madre, así que Aitana no pierde ni una sola ocasión para poder demostrarle a sus más de dos millones y medio de seguidores lo orgullosa que está de ser su hija y parecerse a ella. "El otro día me dijisteis que me parecía mucho a mi madre y yo creo que es lo más bonito que alguien puede decirme nunca", escribió la artista con motivo del 51 cumpleaños de su madre el pasado 27 de marzo de 2020. Un mensaje de admiración que terminó así: "Eres la mujer más fuerte y luchadora que jamás he conocido y conoceré. Te amo más que a nada en el mundo. Gracias por todo de verdad. Felices 51".

Aitana Ocaña es una persona muy familiar y adora a sus padres. No es raro ver fotos de Belén Morales y Cosme Ocaña en sus redes sociales, o de la pareja en eventos, conciertos e incluso, entrevistas. Los tres están muy unidos y sus padres le ayudan a gestionar su carrera musical en algunos temas prácticos como las finanzas.

Con motivo de su aniversario de boda, el pasado 23 de marzo, Aitana quiso felicitar públicamente a sus padres con este mensaje: "Mamá y papá, felices 25 añitos de casados, os quiero más que a nada en este mundo". En la fotografía, Cosme Ocaña y Belén Morales se miran enamorados, ansiosos por darse el 'Sí, quiero'. Ella, con un largo vestido blanco y un recogido muy elegante, resaltaba la belleza que, sin duda, Aitana ha heredado, y así lo sintieron los fans de la cantante: "Esta foto es de película. Increíble. Qué bonitos".

A pesar de que actualmente hace su vida en la capital y se encuentra a muchos kilómetros de distancia de su casa familiar en Barcelona, Aitana Ocaña siempre ha asegurado que sus padres son un pilar muy importante para ella.