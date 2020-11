'Mask Singer' arrasa con un 'Pulpo' muy ligado a 'Veneno' que ni Los Javis supieron reconocer: ¡Pepe Navarro!

'Mask Singer: adivina quién canta' volvió a arrasar en la noche del miércoles, convirtiéndose en trending topic mundial con millones de personas tratando de averiguar quién se escondía bajo las máscaras de Pulpo, Caniche, Gamba, Camaleón, Cerdita y Cuervo.

👉 Arturo Valls cuenta cómo va a ser el segundo programa de 'Mask Singer': "La prueba de fuego"

Los investigadores volvieron a fallar en sus pesquisas, y no fueron capaces de adivinar qué personaje famoso de escondía tras la máscara de Pulpo, a pesar de que Javier Ambrossi dijo al escucharle cantar 'Cinco Sentidos' de Dvicio: "¡Me suena muchísimo!", asegurando que "conocía esa voz".

¡Y vaya si la conocía! Era nada menos que Pepe Navarro, con quien ha estado rodando para la serie Veneno, junto al también investigador Javier Calvo, y un personaje mítico de la historia del entretenimiento televisivo en nuestro país.

👉 Los actores de 'Veneno': ¿Quién es quién en la serie?

En concreto, fue en el capítulo 'Cristina a través del espejo', que ilustraba la época dorada de La Veneno en televisión, en el conocido programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi', presentado por Pepe Navarro.

👉 Así suenan 'Nunca debiste cruzar el Mississippi' de Leiva y 'Pongamos que hablo de Madrid' de Amaia, sus temas para 'Veneno'

LAS APUESTAS DE LOS INVESTIGADORES

.

Ni Dabiz Muñoz, ni José Andrés, ni Mario Casas. Los investigadores estaban más perdidos "que un pulpo en un garaje", y no atinaron a adivinar qué personaje se escondía tras el disfraz de octópodo.

Para Los Javis, coincidiendo por primera vez en sus apuestas, se trataba del chef Dabiz Muñoz, pareja de Cristina Pedroche. Para Malú, podía ser Mario Casas; mientras que para José Mota, se trataba del cocinero José Andrés. ¡Y ninguno se acercó siquiera! ¿Y tú, lo habrías reconocido?

👉 No era ni Cristina Pedroche ni Tamara Falcó: ¡Georgina sorprendió a todos en el estreno 'bestial' de 'Mask Singer'!

¿QUIÉN SE ESCONDE BAJO LAS MÁSCARAS DE 'MASK SINGER?

.

Seis nuevas máscaras se enfrentaban en esta segunda gala de 'Mask Singer: adivina quién canta'. Pulpo ya ha quedado fuera pero, ¿qué pasa con las otras cinco? Repasamos sus actuaciones, ¿sabes ya quién se esconde bajo esos disfraces?

Caniche cantó 'Mamma Mia' de Abba y y puso al público a bailar con 'Don’t cha' de The Pussycat Dolls, despistando a los investigadores al contestar a la pregunta "¿Cuál es tu profesión?" con un "Me gusta hacer de todo un poquito". ¿Ya sabes quién es?

👉 Itziar Ituño, Lisboa en La Casa de Papel, arrasa en 'Mask Singer' Francia cantando por Lady Gaga

Gamba hizo una versión muy sui géneris de 'I love it', que hizo correr como la pólvora por internet que se trataba en realidad de Mario Vaquerizo, convirtiéndolo en trending topic:

¿Crees que es Mario Vaquerizo quien se esconde 'bajo el mar'?

Por su parte, Camaleón elevó el espectáculo cantando 'Caruso', y despistó a los investigadores con su respuesta: "Me he dedicado durante mucho tiempo al deporte pero ahora estoy lesionado y no puedo". ¿Quién será?

Mientras que Cerdita ponía al público de pie con su energético 'Lola Bunny' de Lola Indigo y Don Patricio. "¡Es un hombre!", asegura Javi Calvo, aunque Malú lo pone en duda: "¿O no lo es?"...

Y Cuervo se atrevía con 'Morado' de J Balvin, reforzando con su actuación la pregunta de José Mota en la línea de la teoría de Malú: "¿Has grabado alguna vez un disco?", ¡latineo a tope! "Parece que es cantante", comentan:

👉 Rosalía 'aterroriza' con su aspecto a lo South Park en el concierto de J Balvin en Fortnite

LAS APUESTAS DE LOS FAMOSOS

.

El 'guessing show' de Antena 3 está que arde dentro y fuera del plató. Las redes sociales han vuelto a encumbrar a 'Mask Singer' a lo más alto, esta vez con trending topic mundial, y con los famosos tuiteando sin parar sus apuestas.

Algunos, como Roberto Leal, Eva González o la cómica y guionista Carolina Iglesias (Percebes y Grelos), llegaron más lejos que los propios investigadores, averiguando la identidad real de Pulpo:

👉 'Mask Singer: adivina quién canta': Así es el exitoso formato con Malú, Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota que aterriza en Antena 3

ASÍ ES LA MECÁNICA DE 'MASK SINGER'

.

Durante las cuatro primeras galas, los famosos estarán divididos en dos grupos con seis participantes en cada uno. Se enfrentarán de dos en dos. El ganador de cada duelo pasa a la siguiente fase y el perdedor quedará en riesgo de eliminación.

Las máscaras menos votadas volverán a cantar en un desafío final. Tras la votación del público y de los investigadores, uno de ellos deberá desvelar su identidad.

No será hasta la quinta gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ cuando los dos grupos se unan y empiecen a competir entre sí. En ese momento, la competición se volverá más emocionante que nunca porque todos querrán hacerse con el preciado trofeo final: la máscara de oro.

Durante las galas de ‘Mask Singer: adivina quién canta’, los espectadores tendrán varias sorpresas por el camino. Y es que en algunas de las galas el programa contará con investigadores y máscaras invitadas que revelarán su identidad esa misma noche.

Mask Singer, adivina quién canta / Antena 3

'MASK SINGER', EL MAYOR SECRETO DE LA TELEVISIÓN

.

Tratar de averiguar quién se esconde debajo de la máscara es lo que hace a este programa único. Por eso, para producir 'Mask Singer' se han activado protocolos nunca vistos en un programa de televisión para que nadie pueda conocer quiénes son los participantes antes de tiempo. Conductores que desconocían su ruta, camerinos totalmente aislados, equipos de seguridad… todo lo que ha girado en torno a la protección de las identidades de los protagonistas ha sido único para un formato de televisión.

Durante la rueda de prensa de presentación de 'Mask Singer', Javier Ambrossi comentaba que: "El premio de los investigadores en 'Mask singer' es poder decir 'te lo dije". Por su parte, José Mota ha reafirmado la cómica rivalidad entre ellos al decir que "hay algunos investigadores que ni duermen":

El mayor éxito internacional de los últimos años

.

El programa se estrenó en FOX en EEUU a principios de 2019, convirtiéndose en el programa de entretenimiento más visto de la temporada 2018/2019 y en el estreno de mayor éxito de un nuevo formato de los últimos 7 años. La tercera temporada se estrenó el día de la SuperBowl el pasado mes de febrero y arrasó con casi 30 millones de espectadores. De ahí ha pasado a países europeos como Alemania, Holanda, Inglaterra o Italia, entre otros.

Ahora, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España, 'Mask Singer' llega a España ¡y promete ser un gran espectáculo!

Arturo Valls, maestro de ceremonias

.

Arturo Valls, el maestro de ceremonias de 'Mask Singer: adivina quién canta' / antena3.com

Arturo Valls, una de las caras de las tardes de Antena 3, saltará de nuevo al prime time con este talent show. El presentador comenzó a formar parte de la familia de Atresmedia en 2011, cuando comenzó a presentar ‘¡Ahora caigo!’, formato que todavía capitanea en las tardes de Antena 3.

Desde entonces, ha estado al frente de programas como ‘Me cambio de década’, ‘Ninja Warrior’, ‘Por el mundo a los 80’ o ‘Me Resbala’. Ahora, está a punto de comenzar una de sus aventuras más importantes con ‘Mask Singer’.

LOS INVESTIGADORES DE 'MASK SINGER'

.

Malú

.

Cantante y uno de los rostros más queridos de la televisión. Malú ha vendido más de cinco millones de discos en su imparable carrera artística, en la que ha publicado ni más ni menos que 15 álbumes, con más de 14 giras nacionales e internacionales y premios como un Ondas a «Mejor artista del año» y un Grammy Latino.

Malú se convirtió en el año 2014 en la única artista femenina en conseguir llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en 4 ocasiones en una misma gira, reuniendo a más de 60.000 personas para corear sus canciones.

Tras haber permanecido alejada de la televisión desde 2017, año en el que se subió por última vez a las sillas giratorias de 'La Voz', Malú vuelve a la pequeña pantalla con 'Mask Singer: adivina quién canta' mientras prepara el que será su decimosexto álbum.

Javier Calvo

.

Actor, guionista y director nacido en Madrid. Ha recibido junto a Javier Ambrossi un Premio Ondas, dos Premios Feroz y el Fotogramas de Plata por ‘Paquita Salas’ y ‘La llamada’.

Formado como actor con Juan Carlos Corazza, Fernando Piernas, Lorena Bayonas y John Strasberg, en televisión destaca su trabajo en Física o Química, de Antena 3, como uno de los protagonistas durante las siete temporadas que duró la serie, lo que le hizo recibir reconocimientos como el Premio Shangay al mejor actor.

‘Veneno’, su última creación como autor junto a Javier Ambrossi, se ha convertido en la serie revelación del año. La serie está producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina y con la producción asociada de Apache Films.

Javier Ambrossi

.

Actor, guionista y director nacido en Madrid. Ha recibido junto a Javier Calvo un Premio Ondas, dos Premios Feroz y el Fotogramas de Plata por ‘Paquita Salas’ y ‘La llamada’.

Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y Dramaturgia en la RESAD. Como actor en televisión ha trabajado en series como El comisario o Sin tetas no hay paraíso, en cine en películas como El triunfo y en teatro en obras como Beaumarchais, dirigido por Josep Maria Flotats, o en ¡A saco!, por la que fue nominado al premio Shangay al mejor actor de teatro.

‘Veneno’, su última creación como autor junto a Javier Calvo, se ha convertido en la serie revelación del año. La serie está producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina y con la producción asociada de Apache Films.

José Mota

.

José Sánchez Mota, nació en Montiel – Ciudad-Real en 1965. El inicio de su carrera artística va estrechamente ligada a la de su compañero, Juan Muñoz, con el cual integró el dúo humorístico ‘Cruz y Raya’. Su primera coincidencia fue en Zaragoza, en el montaje teatral ‘El secreto de Elma’. En 1989 tienen su espacio propio, dentro del programa ‘¿Pero esto que es?’, los viernes por la noche en prime-time, lo que les catapultó directamente hasta el gran público. Durante éste mismo año realizarán una espectacular gira por toda la geografía española.

En este tiempo, José Mota participa activamente en el doblaje de películas de animación, tales como ‘Mulán’, ‘Shrek’, ‘Monstruos S.A.’, ‘Stuart Little 3’, ‘102 Dálmatas’… así como también algunas colaboraciones en cine. De 2006 a 2007 protagoniza junto a Santiago Segura, el musical ‘Los Productores’ en el teatro Coliseum de Madrid con un gran éxito y una crítica extraordinaria. En 2007, José Mota inicia su carrera en solitario y, en diciembre, presenta para TVE el especial fin de año ‘Ciudadano Kien’. En 2011 dedicó el año a la preparación de la película ‘La chispa de la vida’ de Alex de la Iglesia, lo que la valió la nominación al Goya al mejor actor revelación.