"No te mereces esto": Tristan Thompson se disculpa con Khloé Kardashian tras saberse que ha tenido un hijo con su entrenadora

Tristan Thompson, jugador de baloncesto de los Sacramento Kings de la NBA, ha emitido un comunicado en redes sociales asumiendo la paternidad del hijo de Maralee Nichols, su entrenadora personal.

"Hoy, los resultados del test de paternidad revelan que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora la paternidad se ha confirmado y espero poder criar a ese niño de manera amigable. Me disculpo sinceramente con todo el mundo a quien he podido herir o decepcionar con todo este asunto", ha empezado explicando en su mensaje.

Nichols se quedó embarazada de Tristan en marzo de 2021, cuando éste todavía mantenía una relación sentimental con Khloé Kardashian. Por este motivo, Thomspon ha querido disculparse con ella en este comunicado: "Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado en estos años".

Las continuas infidelidades de Tristan Thompson a Khloé Kardashian

Khloé Kardashian y Tristán Thompson iniciaron su relación sentimental en 2016. Desde entonces, los rumores de infidelidad del deportista a la famosa del clan Kardashian no han dejado de sucederse.

Al año siguiente de empezar a salir juntos, la pareja anunció que iban a ser padres. Sin embargo, en la recta final del embarazo de Khloé empezaron a salir a la luz fotografías de Tristan en compañía de otras mujeres. Los rumores de infidelidad se confirmaron con la filtración de un vídeo en el que Tristan aparecía besándose con otra mujer.

Khloé dio a luz a True, y decidió perdonar a Tristan por el bien de la hija que acababan de tener juntos.

A pesar de la reconciliación, 2018 no fue mejor para la pareja. Khloé iba dejando claro en redes sociales que no estaba bien, y los rumores de otras infidelidades de su pareja no dejaban de sucederse.

Pero el mayor escándalo llegó en 2019, cuando salió a la luz que Tristan Thompson engañó a Khloé con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana menor de Khloé.

En ese momento, Khloé atacó públicamente a Jordyn por haber negado este affaire con su pareja, y también tuvo unas palabras para Tristan: "Tristan es también culpable, pero es el padre de mi hija. Independientemente de lo que haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación de forma PRIVADA. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que pasó, entonces sí, también me dirigiría a él públicamente".

A raíz de esta nueva infidelidad, Khloé dio por terminada la relación con el padre de su hija. Por su parte, Tristan se esforzó en conseguir de nuevo su perdón y meses más tarde volvieron a verse juntos, confirmando su relación en 2020, donde pasaron la cuarentena juntos e incluso hubo rumores de que la pareja se había prometido.

Un año después y con este nuevo escándalo de Tristan, parece que a Khloé ya se le ha terminado la paciencia. Fuentes cercanas a la Kardashian han revelado a la revista People que está muy triste y decepcionada: “Khloé se molestó al descubrir que volvió a serle infiel. No puede creer que él vuelva a ser padre. Es simplemente una situación triste para ella".

Tristan Thompson: tres hijos de tres mujeres diferentes

La confirmación de esta nueva paternidad de Thompson, le convierte en padre por tercera vez. A este bebé, se le suma True, de tres años y fruto de su relación con Khloé Kardashian; y Prince, de cuatro años y fruto de su relación con la modelo Jordan Craig.

En su línea habitual, se rumoreó que cuando Jordan estaba embarazada de Prince, Tristan ya había iniciado paralelamente su relación con Khloé Kardashian.