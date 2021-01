Miguel Herrán preocupa a sus seguidores por estas imágenes llorando y su mensaje en Instagram

Miguel Herrán podría encontrarse en uno de sus peores momentos personales y de salud mental y sus fans y amigos más cercanos están tremendamente preocupados por él. El actor, que es conocido internacionalmente por sus papeles en las series de 'La Casa de Papel' o 'Elite', ha publicado en sus redes sociales unas fotografías con un alarmante pie de foto con el que ha ha querido compartir que actualmente se encuentra enfrentándose a un torbellino emocional.

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona" escribía. Con estas palabras, acompañadas de varias imágenes en las que sale triste y llorando, el malagueño expresaba las emociones que sentía tras conocer la noticia de que se tendría que quedar en casa, de nuevo, confinado.

Unas publicaciones que pronto han llamado la atención de sus seguidores y amigos que, preocupados, han respondido a sus palabras con mensajes de apoyo y de ánimo. "Ay bebé, pero por qué lloras" le preguntaba su compañera de reparto Úrsula Corbero mientras que Aurora Carbonell le contestaba de la siguiente forma: "Se aprende cayendo, de eso se trata, y luego hay que levantarse. El viaje de conocerse a uno mismo nunca acaba".

NO SON LAS PRIMERAS PUBLICACIONES

No es la primera vez que Miguel Herrán sorprende con este tipo de publicaciones y de reflexiones en sus redes sociales. Hace meses sorprendía con un vídeo de él llorando con el que quería compartir el malestar y tristeza que las personas famosas también sufren en su día a día y que no vemos reflejado en las redes sociales, donde normalmente se aparenta que todo el mundo es feliz: "Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con 'likes'… ¡Pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mi… No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras" relataba.

El pasado año el actor también concedía una entrevista a El País, donde destapó su lado más personal y habló sin tapujos de su pasado y del lado oscuro de la fama y el dinero.

👉Miguel Herrán: "La gente piensa que mi vida es la p*lla, porque cree que me he f*llado a Ester Expósito y a Úrsula Corberó"

"El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad y me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía. Me ha hecho más ambicioso. El dinero me ha ensuciado como persona. No lo valoro. En el resto sigo igual o peor" explicaba. Y, respecto a su publicación llorando en redes sociales, confesaba que lo había hecho para hacer ver que su vida no era tan bonita como la gente pensaba que lo era "solo por haberse foll**** a Ester Expósito y Úrsula Corbero".

Además, también daba a conocer que desde hacía algunos años luchaba contra las consecuencias de padecer vigorexia. "Tengo espejos en los que me tengo prohibido mirarme con ciertas luces porque sé que me voy a obsesionar. Es una obsesión continua, porque una vez empiezas ya no paras" relataba.

Actualmente, Miguel Herrán acaba de presentar su nueva película 'Hasta el Cielo', un film dirigido por Daniel Calparsoro que protagoniza junto con actores de la talla de Luis Tosar, Carolina Yuste y Patricia Vico, y que está recibiendo buenas críticas de cine.