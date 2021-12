Nathy Peluso, del anonimato al éxito en tiempo récord: su edad, en qué año llegó a España y sus inicios en la música

Nathy Peluso es una de las artistas del año. La cantante argentina de 26 años empezó 2021 sobre el escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, donde actuó en la 35ª ceremonia de los premios Goya.

Participó en la gala interpretando La violetera, un cuplé que Sara Montiel cantaba en la película homónima de 1958 y que nada tiene que ver con su música.

La artista no se enmarca en ningún género, pero otros lo hacen por ella. El pasado 19 de noviembre consiguió el Grammy Latino a Mejor álbum alternativo por Calambre, el disco que publicó en octubre de 2020 y por el que también está nominada al Grammy en la categoría de Mejor álbum alternativo o rock latino.

Si algo caracteriza a Nathy Peluso es su discurso feminista, que lleva a redes sociales, a las entrevistas y a sus canciones. Sus letras son directas y reivindicativas y su mensaje es claro.

"Curvilínea y elocuente, magnificamente colosal, extravagante y animal", canta en I'm a nasty girl fantastic, otro de sus éxitos en el que colabora con el productor argentino Bizarrap (BZRP) y que acumula más de 280 millones de reproducciones en YouTube.

La polémica de 'Ateo', la canción de C. Tangana y Nathy Peluso

Menos reproducciones, pero probablemente muchos más titulares ha conseguido la canción Ateo, su colaboración con C. Tangana.

La pareja musical lanzó el tema en octubre generando gran polémica por el escenario elegido. C. Tangana y Nathy Peluso bailan muy pegados en el interior de la Catedral de Toledo, que alquilaron por 15.000 euros. El vídeo no gustó a los feligreses, lo que acabó desencadenando la dimisión del deán de la Catedral de Toledo y la purificación del templo.

C. Tangana lamentó la polémica asegurando creer que "éramos más modernos de lo que somos", y Nathy Peluso también se manifestó sobre lo ocurrido. En una entrevista con Vogue, aseguró que habían intentado ser cuidadosos. "A veces lo más escandaloso es lo que menos buscas”, aseguró la argentina. “Yo iba a salir con transparencias y decidimos que no. No en una iglesia”.

El 'Vivir así es morir de amor' de Nathy Peluso

Camino de convertirse en otro éxito viral es su versión de Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto que lanzó el pasado viernes 10 de diciembre. En esta nueva apuesta, Nathy Peluso muestra su versatilidad y poderío frente a una canción clásica de los años 70 en la que no desaparece su esencia original.

Los inicios de Nathy Peluso

Ateo y Vivir así es morir de amor son dos de los últimos lanzamientos de Nathy Peluso, una artista que ama la música desde pequeña y que empezó en este mundo cantando en hoteles de Madrid. Sus orígenes no son tampoco ningún secreto.

Nathalia Beatriz Dora Peluso, nombre completo de la artista, nació en 1996 en Luján, Buenos Aires, y en 2004 se trasladó a España. Creció escuchando tanto a artistas de hip hop, soul, blues o jazz estadounidenses como a Ella Fitzgerald y Ray Charles, referentes de la música latinoamericana. Esta gran variedad de influencias le ha llevado a crear un estilo único, moviéndose desde el hip hop y los sonidos más urbanos hasta las salsa o el merengue, pasando por el blues y el R&B. Tiene 26 años.

En España pasó sus primeros años en Murcia y Alicante, hasta que acabó trasladándose a la capital a estudiar, primero Comunicación Audiovisual y después Teatro y Danza. Finalmente se trasladó a Barcelona donde se convirtió en la artista que conocemos hoy. Su primer recopilatorio Esmeralda (2017).

Una diva poco convencional

Nathy Peluso nunca se ha dejado llevar por lo convencional. Así lo ha demostrado siempre y así lo hemos podido comprobar sus seguidores en redes sociales desde los inicios de su carrera.

Sus locos vídeos bailando salsa, merengue o cualquier música que le inspire dan buena prueba de ello. También sus improvisadas versiones de temas, que van desde un bolero al más clásico R&B.... Sin olvidarse de su pasión por la comida. Porque si hay algo que Nathy Peluso ama por encima de todas las cosas es la comida.

Referente feminista

Todos estos ingredientes forman una artista única, que sabe transmitir un mensaje de empoderamiento y reivindicación sin que por ello pierda la frescura o el sentido del humor.

Un nuevo concepto de diva, mucho más real, en la que sus miles de seguidores pueden verse reflejados. Nada que ver con la cara inaccesible que mostraban hasta ahora las estrellas de la música.

Nathy sabe lucir diseños de Alta Costura en un reportaje para Vogue, y también se puede ponerse el chándal y mostrar cómo cocina unos macarrones. Todo ello sin perder un ápice de su magnetismo.

Un amplio abanico de registros como el que encontramos en Calambre, su último trabajo, sobre el que habló en una en una entrevista para Europa FM.

Business Woman y Sana Sana, dos de las canciones con las que presentó el álbum, son un claro ejemplo de este mensaje de empoderamiento: "Dentro de estas canciones va implícita una energía femenina que a mí me apasiona y que estoy muy orgullosa de abanderar, pero no fue intencional", explicó.

Esa energía femenina ya la había mostrado en La Sandunguera, su primer EP, con el que ya se hizo muy conocida entre el público, actuando en festivales tan prestigiosos como Sónar o llenando el escenario principal de Primavera Sound, por no mencionar su multitudinario concierto en Barcelona con motivo de las fiestas de La Mercè.

La cantante de ojos bicolor

La artista juega con su mirada igual que con sus estilismos. Nathy Peluso ha aparecido en multitud de ocasiones con una mirada bicolor, un efecto que consigue gracias a las lentillas de colores. Aunque le encanta despistar y fantasear con tener de verdad esta anomalía ocular, lo cierto es que no es más que un recurso estético para causar todavía más impresión. A Pablo Motos en El Hormiguero le dijo que se le cambiaban cuando alguien le daba un disgusto, pero la broma no coló.