Omar Montes confirma y justifica su presencia en Qatar: "No voy a blanquear nada"

"QUE YO VAYA O NO VAYA NO VA A CAMBIAR NADA"

Omar Montes es uno de los artistas confirmados dentro del cartel de las actuaciones musicales previstas durante el Mundial de Qatar. El nombre de artista de Pan Bendito ya sonaba hace días y ahora el artista ha confirmado en una entrevista con EFE que viajará a Doha para apoyar a la Selección Española.

El artista llevará a cabo un show musical dentro de una programación muy criticada. Han sido numerosas las personalidades que han rechazado cantar en este Mundial de Fútbol. Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart se han negado a viajar a un país donde están restringidos y amenazados tantos los derechos de las mujeres como los del colectivo LGTBQ+.

"No podemos trasladar a los artistas los problemas que tienen que arreglar otros"

Además de confirmar que actuará en el FIFA Fan Festival el próximo 30 de noviembre, Omar Montes ha querido justificar su presencia en el Mundial 2022. Precisa que viajará a Qatar para "apoyar a la selección española" y no "a blanquear" la política de ese país respecto a los derechos humanos.

"A mí quien me ha llamado ha sido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no los de Catar. Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda", ha señalado a EFE. "Me ha llamado la selección para apoyar a mi país y estar con los futbolistas en el hotel", ha añadido.

Hace solo unos días, el cantante Maluma abandonaba una entrevista en directo tras ser preguntado por las críticas que ha recibido por unirse al campeonato. Montes ha querido distanciarse del colombiano y explicar su postura. "Yo no soy Maluma, pero no podemos trasladar a los artistas los problemas que tienen que arreglar otros, como los políticos, las federaciones o las marcas. Que yo vaya o no vaya no va a cambiar nada", ha argumentado.

En ese sentido, ha afirmado que él "no va a blanquear nada" con su presencia en ese país. "No soy un embustero. Ya digo que son unos cabrones", ha insistido respecto a la política catarí con los derechos humanos y los posibles efectos de su presencia en Doha como aval para este Mundial.

La ceremonia de apertura y los próximos shows

En la ceremonia de apertura celebrada el pasado domingo, solo participaron finalmente el miembro de BTS Jungkook y el actor Morgan Freeman, aunque en los eventos paralelos sí que está confirmada la presencia de músicos internacionales, como es el caso de Omar Montes, J. Balvin, David Guetta, Steve Aoki o Robbie Williams, entre otros.