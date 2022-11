﻿Patricia Conde: la deuda con Hacienda, su hijo y su intermitente relación con Dani Martín

Formó un tándem infalible en Sé lo que hicisteis junto a Ángel Martín, el mítico programa de laSexta que cosechó grandísimos datos de audiencia entre 2007 y 2009. Sin embargo, Patricia Conde es mucho más que aquella presentadora rubia terriblemente ingenua que a menudo caía en las bromas y chistes de su compañero de mesa.

Aquello era un papel, un personaje diseñado a medida para hacer reír al público llevando al extremo aquel tópico con tufo machista de 'rubia tonta'. Ni siquiera Patricia Conde se define a sí misma como humorista: ella es actriz y lo que hizo en aquel momento fue interpretar un papel.

"No es normal la persona que se vio en Sé lo que hicisteis... Si existiese esa persona a mí no me caería bien, pero a la gente le gustaba y le hacía muchísima gracia", contó al respecto la vallisoletana de 43 años. "Soy intérprete, pero moriré y seguirán poniendo 'ha muerto la presentadora...'", bromeó sobre la confusión que genera su profesión.

Aquellos fueron años de un abrumador éxito de masas. Pasó de ser casi anónima a que la pasaren por la calle, la persiguiesen los paparazzi, las marcas se la rifasen como imagen... Y más tarde, con la cancelación del programa, vinieron años de parón.

"Aprendí una vez a ser perfil bajo y me encanta. Dije 'cómo mola ir por la vida de perfil bajo. Perfil bajo siempre, es mucho mejor que ir ahí a tope", aseguró en una entrevista.

Su incursión en las cocinas más populares de la televisión ha supuesto un auténtico reto personal y culinairo. "Es muy complicado cuando el público quiere algo de ti y tú no eres como ellos creen que eres. ¿Cómo creéis que soy yo? ¿Creéis que voy a entrar aquí haciendo volteretas o 'perreando'? Es que yo no soy así. Soy tímida en el fondo. Estoy haciendo un trabajo que es una catarsis tremenda para mí. Y si encima hago de vez en cuando un plato que no está tan mal, me doy por servida", reconoce sobre la aventura que desempeña frente a los jueces de MasterChef Celebrit., programa del que es una de las cuatro finalistas.

Una relación intermitente y polémica con Dani Martín

Patricia Conde es conocida también por su vida sentimental. El tenista Carlos Moyá no fue la única pareja con la que la pillaron los paparazzi de las revistas del corazón. Su noviazgo con Dani Martín, vocalista de El Canto del Loco, se convirtió en el centro de atención en la época de Sé lo que hicisteis...

Mantuvieron un romance en dos partes. Empezaron a salir en el año 2007 para romper un año después, en 2008. Tras unos meses de pausa, Martín y Conde se reencontraron y retomaron su vida en pareja en 2009.

En aquel momento, Dani Martín se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida. Su hermana Miriam falleció por un infarto cerebral a los 35 años, algo que dejó a toda la familia destrozada. Conde también se llevaba muy bien con ella y fue un apoyo fundamental para el cantante.

Dani Martín y Patricia Conde, en 2009 // Gtresonline

El exmánager de El Canto del Loco fue quien se encargó de empañar y cuestionar la relación de Dani Martín y Patricia Conde, de lo que ninguno de los dos protagonistas ha hablado nunca. En 2020, y tras salir de la cárcel después de cumplir la pena por la demanda que el grupo le interpuso por apropiación indebida, Carlos Pancracio Vázquez Moreno (más conocido como Tibu) señaló a Patricia como responsable de la separación de El Canto del Loco.

"Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar", explicó en una entrevista en La Otra Crónica.

A pesar de estas palabras y de que mantuviesen una relación intermitente en el tiempo, la actriz y el cantante siempre han tenido una relación estupenda y se han dedicado palabras de cariño mutuo.

Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto la expareja se reencontró en un concierto del músico en Mallorca.

"Gracias Patri por tu gesto tan bonito ayer, es precioso que el cariño y la amistad entre dos personas, incluso entre familias y amigos siga existiendo. Yo soy fan de Patricia como persona, como profesional y me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias @paticonde”, escribió el cantante en Instagram al compartir unas emotivas fotos del reencuentro.

Su vida familiar: su hijo y los problemas con su exmarido

Poco después de que su noviazgo con el cantante llegase a su fin, Patricia Conde empezó a salir con Carlos Seguí, un empresario de Mallorca que más tarde contaría a las revistas que la relación fue tan intensa como conflictiva.

"Fue muy intenso. Muy de botella de champán. Maldivas, Londres, París, Roma... Todo de película", contó Caros Seguí en una entrevista con Vanity Fair. "Cuanto más fuerte es el enamoramiento, más fuerte es la hostia", añadió.

Carlos Seguí y Patricia Conde en París en 2010 // Gtresonline

Seguí y Conde se dieron el "sí, quiero" en 2012 en una boda a la que no faltaron los compañeros de la presentadora: Cristina Pedroche, Miki Nadal, Berta Collado... Once meses después de pasar por el altar nació su hijo Lucas, que llegó al mundo en junio de 2013, por lo que está a punto de cumplir diez años.

El idilio duró poco. Menos de un año después de haberse convertido en padres la pareja anunció su separación. Comenzaron entonces unos trámites de divorcio que se complicaron por la dificultad para llegar a un acuerdo sobre la custodia de su hijo. Conde acusó a Seguí de malos tratos psicológicos.

Una gran deuda con Hacienda

Patricia Conde también ha tenido que enfrentarse a la Agencia Tributaria, que en 2017 le reclamó el pago de 1,4 millones de euros.

La actriz, que desde entonces aparece de manera consecutiva en la lista de morosos de Hacienda, ha conseguido reducir su deuda en el último año.

Pasó de los 1,8 millones que le reclamaban en 2018 a los 1,04, millones de euros que tiene que pagar al Fisco en la actualidad, según el ranking actualizado en 2022.