Pilar Rubio revela el problema que ha sufrido durante el embarazo y el peso que ha cogido estos meses

Dentro de pocos días se cumplirá un año desde que Sergio Ramos y Pilar Rubio se dieron el 'sí quiero' en la espectacular boda que celebraron rodeados de amigos y familiares.

La pareja espera ahora la llegada de su cuarto hijo, que nacerá dentro de dos meses y cuyo embarazo anunció con un especular 'mapping' en directo en El Hormiguero. Todavía no han confirmado el sexo del bebé, pero la pareja está entusiasmada con la llegada de este nuevo miembro a la familia y alguna pista sí han dejado caer...

Pilar Rubio siempre ha compartido con sus seguidores sus avances en la gestación, sus truquitos útiles para bebés e incluso ha tenido tiempo de grabarse entrenando para enseñar qué ejercicios se pueden hacer, siempre recalcando que cada embarazada deberá informarse primero con un especialista.

Así, haciendo balance de estos siete meses de embarazo, Pilar Rubio compartió con sus seguidoras el problema que más quebraderos de cabeza le ha dado estas últimas semanas: el sueño. La presentadora no logra dormir del tirón, sin despertarse durante la noche.

OCHO KILOS EN 7 MESES

"¡Llegando a la semana 31 ! No he notado cambios notables en estas últimas semanas, me encuentro bien pero sigo sin dormir del tirón ni una sola noche. Me he medido y pesado. El contorno de la barriguita llega ya a 90,5 cm. y peso 68,1 kg. Teniendo en cuenta que sin estar embarazada peso 60 Kg y mido 1,72 m. no voy mal del todo...¿cómo lo lleváis vosotras?", escribía junto a un vídeo donde enseña que para medirse es importante "coger siempre la misma referencia". ¡De momento ha cogido 8 kilos y le quedan solo 2 meses para dar a luz!