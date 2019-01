La princesa Leonor y la infanta Sofía son grandes fans de este cantante

¡La princesa Leonor y la infanta Sofía son como el resto de los mortales! Las herederas de la Casa Real se engancharon a Operación Triunfo 2017 igual media España y, como era de esperar, tenían un claro favorito: Alfred García. ¿Habrán visto también OT 2018'?

El catalán, que brilló en el concurso con 'City of Stars' o 'Que nos sigan las luces', encandiló a las pequeñas con su naturalidad y su dotes con el trombón. Ya se sabe: "en tiempos de reggaetón, Alfred toca el trombón", y eso se valora.

Así, según informa LOOK, Leonor y Sofía no dejan de escuchar '1016', el primer disco del artistas tras su salida del talent show. 'De la tierra hasta marte' o 'Et vull veure' (que dedicó a Amaia por su cumpleaños) son algunas de las canciones que podemos encontrar en el álbum.