¿Qué se ha hecho Leticia Sabater? En qué consiste su operación estética de 40.000 euros

Que a Leticia Sabater le encantan los retoques estéticos y no tiene ningún miedo en pasar por el quirófano, es algo que a estas alturas ya no nos sorprende. La presentadora se ha sometido a varias intervenciones para corregir su estrabismo, pero además se operó los pómulos, se realizó una blefaroplastia para eliminar la piel excedente de los párpados, se puso relleno en los labios e incluso se reconstruyó el himen.

Pero sin duda, su operación más comentada fue cuando se hizo una abdominoplastia para eliminar la grasa de su vientre y lucir unos abdominales de lo más tonificados sin haber tenido que macharse en el gimnasio (aunque ella asegura que sí que va).

No contenta con todo esto, Leticia ha vuelto a recurrir a la cirugía estética para cambiar su imagen. Según ha podido saber el portal Fórmula TV, Sabater se ha hecho un lifting en el tercio medio y tercio inferior del rostro, incluyendo también el cuello.

Pero ya que estaba en el quirófano, ha aprovechado para realizarse unos "retoquitos" más: se ha realizado una mastopexia, que consiste en elevar los pechos para darle un aspecto más firme, al que ha añadido unas nuevas prótesis para aumentar su tamaño. Dicho medio asegura que el precio total de todas estas intervenciones asciende a los 40.000 euros.

Se defiende de las críticas

Tras conocerse la noticia de sus nuevas cirugías estéticas, no han faltado los que han criticado a la presentadora por volver a pasar por el quirófano. Lejos de quedarse callada, ha respondido a estas personas a través de Instagram Stories: "Me he parado a leer los comentarios de esta publicación y me parece fatal la actitud de la gente, de odio, intolerancia y burlas. ¿No tenéis nada mejor que hacer que criticar a la gente? Del bullying no se libran ni los famosos.... Lamentable"