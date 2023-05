Qué significa la puesta en escena de 'EAEA': la simbología en la actuación de Blanca Paloma

Blanca Paloma no sube sola al escenario de Eurovisión. Lo hace acompañada de tres bailarinas y dos palmeras que la arropan en una de las candidaturas más vanguardistas que España ha enviado jamás al festival de la canción.

Una nana flamenca mezclada con sonidos electrónicos que se siente sobre el escenario como una especie de grito que se repite, un llamamiento a los ancestros y los orígenes realizado por un aquelarre unido y en comunión.

Un rito que une familia, tradición y música. "Su repetición se traslada a un estado de trance, de invocación, de rito, etc. Y todo ello nos lleva hacia los orígenes y a las personas de las que descendemos", contó José Pablo Polo, compositor del tema, a Aragón TV.

El círculo de flecos, un abrazo

Los flecos que cuelgan del techo son los mismos del mantón de su abuela Carmen, que protagoniza la carátula oficial del single EAEA.

Ella es la inspiración de Blanca Paloma en esta canción, que resulta un homenaje a sus raíces y los vestidos de flamenca.

Para ella los hilos simbolizan "un abrazo" de su yaya, aunque también ha comparado ese círculo con un "útero" que le recuerda dónde están sus raíces.

"Dije que hay una pista en la portada: en el pecho de mi abuela está el mantón con sus flequitos. Ese pecho, esa zona de confort que me abraza y, a la vez, que tiene un pasillito y es como un útero al que entro para saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento a través de un rito", contó en la rueda de prensa de la semifinal del Benidorm Fest.

Una puesta en escena elaborada, con un mensaje y un relato propio que Blanca Paloma y su séquito ejecutan prácticamente a la perfección.

El plano cenital, un ojo

Es uno de los elementos que más poder y significado le dan a la actuación.

El plano cenital que desvela el ojo tiene lugar justo cuando Blanca Paloma canta "lagrimitas del Nilo / noches en vela".

No es la única referencia al mundo de la mirada que hay en la canción: "Mi niño cuando muera / que me entierren en la luna / y todas las noches te vea".

Se trata de un recurso actualizado en comparación con la propuesta del Benidorm Fest, donde el plano cenital correspondía a un círculo de luz blanca que iluminaba a la cantante desde el techo.

Los colores y la iluminación también encierran un poderoso significado. El negro representa la noche, el blanco la luna y el rojo tiene mucho que ver con el fuego.

El imaginario que rodea la actuación, inspirado en Carlos Saura

José Pablo Polo, coautor de EAEA y director creativo de la candidatura, ha contado en una entrevista para Aragón Noticias que el trabajo y el legado de Carlos Saura ha servido de inspiración a la hora de montar y pensar toda la puesta en escena de EAEA.

Los fondos homogéneos y lisos que utilizaba el cineasta ayudan a retratar escenas sencillas pero llenas de poder. Una propuesta cinematográfica que arranca con un plano desenfocado que poco a poco va cobrando nitidez, una escena en secuencia que se alarga durante casi un minuto.

Se suceden también los juegos de sombras y los destellos, muy habituales en las obras de Saura.

Así se verá en televisión la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión 2023 // Sarah Louise Bennett | EBU

"Saura acude a la tradición y la revisita desde la vanguardia. Sus creaciones son contemporáneas, sin perder el respeto a la tradición y a los ancestros, y eso conectaba desde el principio con el tema", ha contado Pablo Polo.

El personaje de la arquera

En un momento de la canción, Blanca Paloma estira los brazos y se coloca en una posición que simula la de una arquera cuando va a lanzar sus flechas.

Lo que en Secreto de Agua era un simple gesto en EAEA se alza como su propio personaje.

El gesto de la arquera de Blanca Paloma en EAEA // RTVE

"El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntabáis, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser. Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", concluía.

La cantante actuará en Eurovisión en el puesto número 8, durante la primera mitad de la gala, alrededor de las 22:00 de la noche hora española.