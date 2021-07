Quién es Andrea Benítez y por qué ha hecho historia en los JJOO si no ha conseguido clasificarse

Con solo 26 años, la algecireña Andrea Benítez puede presumir de haber sido la primera española que ha competido en la disciplina de skateboarding en unos Juegos Olímpicos. La joven ha participado en las fases clasificatorias de la categoría femenina de Skate Street y aunque ha quedado eliminada, nadie puede negarle que ha pasado a la historia de los Juegos Olímpicos.

Primera reserva y primera en competir

La joven llegó a Tokio gracias a que era la primera reserva de la competición pese a ocupar el vigésimo puesto en el ránking mundial. El positivo en coronavirus de la neerlandesa Candy Jacobs le dio la oportunidad de representar a España en los JJOO, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue en este deporte olímpico que acaba de estrenarse en Tokio. Así, la deportista ha hecho historia sin necesidad de clasificarse ni conseguir ninguna medalla para España. El horario de la competición ha propiciado la circunstancia.

No consiguió clasificarse

Benítez terminó cuarta en su serie clasificatoria para la final, pero no pudo estar entre las ocho mejores patinadoras que pasarán a la prueba para luchar por el podio en la competición celebrada este lunes en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake.

La gaditana arrancó fuerte con las dos primeras carreras, recorridos libres de 45 segundos, pero no logró cuajar maniobras con alta puntuación en la ronda de cinco trucos de la que disponía cada patinadora, informa EFE.

Sus palabras tras competir

"Ha pasado algo gracioso: se hizo un sorteo para ver en qué orden se salía en el campeonato. Y decía: ‘Ya verás que me va a tocar la última o la primera’. Y ahora, con la suerte que tengo y me ha tocado la primera, entonces he sido la primera mujer de la historia en patinar unos Juegos Olímpicos. ¡Qué guay!", ha reconocido Benítez para Olympics.com después de competir.

Las medallistas

Finalmente, las primeras medallistas de la historia del skateboarding femenino en la modalidad de Street han sido para la japonesa de solo trece años, Nishiya Momigi (oro), la brasileña Rayssa Leal, también trece años (plata) y la japonesa Funa Nakayama (bronce).