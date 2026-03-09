Quién es Conrad Taylor, el productor del remix de 'Berghain' que llamó la atención de Rosalía

El remix de Berghain en los BRIT Awards 2026 le llevó a Rosalía a hacer historia en directo. La artista interpretó junto a Björk el primer single de su disco LUX, pero acabó creando una rave en el Co-op Arena de Mánchester con una versión tecno de la canción operística.

Tal ha sido el éxito de la actuación, que la catalana ya ha hecho oficial el tema subiéndolo a todas las plataformas. Pero este remix tiene una bonita historia detrás, firmada por Conrad Taylor.

La historia tras el remix de 'Berghain'

La versión tecno que Rosalía defendió en los BRIT Awards era un remix no oficial del productor y DJ Conrad Taylor, que él mismo compartió hace meses a través de su cuenta de YouTube, poco después del estreno del single.

El DJ quería darle estilo 'techno alemán' a la canción, y no tardó en hacerse viral en redes sociales. Tanto que la propia Rosalía empezó a seguir al productor, y meses después ha adoptado esta versión de la canción para llevarla al directo.

El productor no ha ocultado su entusiasmo sobre que el tema ya esté disponible desde las cuentas de Rosalía. Así lo ha expresado a través de redes sociales, celebrando la acogida de su versión por parte de Rosalía: "Probablemente estén pensando: 'Conrad debe estar arrasando ahora mismo'. ¡Y TIENEN RAZÓN!".

"¡Bailen conmigo, estén donde estén! Cuando suene el ritmo, déjense llevar. Cuando suene el sintetizador, dejen que su cuerpo tome el control", ha insistido el DJ a través de Instagram. Asimismo, ha ensalzado la actuación con su versión de Beghain a Rosalía, Björk y su equipo, y ha mostrado "una gratitud infinita" a la catalana.

Desde entonces, Conrad Taylor ha ganado una gran popularidad, y celebra este remix de Berghain cada vez que puede.

Así es la carrera de Conrad Taylor

Conrad Taylor es un DD de doble ciudadanía, alemana y estadounidense. Aunque empezó una carrera en política, ahora triunfa como DJ, productor musical y compositor.

El artista está especializado en el género de hard techno y techno europeo, con el que se ha hecho un hueco como artista emergente en clubes underground y festivales de música electrónica.

Taylor fusiona elementos clásicos y electrónica en sus remixes, por lo que Berghain le vino perfecto para versionar.